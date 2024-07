Brasil pode ganhar medalhas nesta quinta-feira (01/08) nas Olimpíadas; confira as modalidades

A torcida do Brasil está se preparando para mais um dia emocionante nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com várias chances de conquistar medalhas em diversas modalidades. Confira um panorama das principais competições envolvendo atletas brasileiros que acontecem nesta quinta-feira (01/08).

Marcha Atlética 20km Masculina - 2h30

Os atletas brasileiros Caio Bonfim, Matheus Correa e Max Batista Gonçalves dos Santos estarão competindo na marcha atlética 20km masculina. Caio Bonfim, em especial, é uma grande esperança de medalha, tendo já conquistado importantes resultados em competições anteriores.

Marcha Atlética 20km Feminina - 4h20

Na marcha atlética 20km feminina, as representantes brasileiras Erica Sena, Gabriela de Sousa e Viviane Lyra entram na disputa. Erica Sena, com sua vasta experiência e performances consistentes, é um nome forte para brigar por um lugar no pódio.

Judô - Categoria até 78kg Feminino - 5h36

A judoca Mayra Aguiar enfrentará Alice Bellandi nas oitavas de final da categoria até 78kg. A final da categoria acontece ainda nesta quinta-feira, e Mayra Aguiar, medalhista olímpica em edições passadas, busca mais uma vez a glória olímpica.

Judô - Categoria até 100kg Masculino - Segunda Fase Eliminatória, Jogo 5 - 5h24

Leonardo Gonçalves representará o Brasil na categoria até 100kg masculino, enfrentando Dzhafar Kostoev. A final desta categoria também será realizada no mesmo dia, oferecendo a chance de ouro para o Brasil.

Caiaque Individual Masculino - 12h30

Pepê Gonçalves estará na semifinal do caiaque individual masculino. Se avançar, disputará a final ainda nesta quinta-feira, trazendo consigo a expectativa de um excelente desempenho nas águas de Paris.

Ginástica Artística - Individual Geral Feminino - 13h15

Na ginástica artística, Rebeca Andrade, grande nome no esporte mundialmente, e Flávia Saraiva competem na final do individual geral feminino. As atletas prometem fazer apresentações espetaculares em busca de medalhas.