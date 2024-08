Olimpíadas 2024: agenda do Brasil do dia 01/08 tem chances de medalhas na ginástica e no surfe

A quinta-feira (01/08) reserva grandes emoções e a possibilidade de medalhas para o Time Brasil em diversas modalidades nas Olimpíadas de 2024. As principais expectativas estão voltadas para a Ginástica Artística e o Surfe, com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Gabriel Medina e João Chianca em destaque.

Ginástica Artística

A final do individual geral feminino acontece às 13h15, com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva representando o Brasil e lutando por medalhas.

Surfe

No surfe, Gabriel Medina e João Chianca se enfrentam nas quartas de final às 15h12. Dependendo dos resultados, ambos podem avançar para a semifinal às 18h48 e, quem sabe, para a grande final às 22h34.

Vôlei e Handebol

As seleções femininas de vôlei e handebol do Brasil também entram em ação. No vôlei, o time brasileiro enfrenta o Japão às 8h. Já no handebol, o confronto será contra a Holanda às 4h.

Programação completa

Atletismo

02h30: Marcha Atlética 20km - Masculino - Caio Bonfim e Matheus Corrêa

04h20: Marcha Atlética 20km - Feminino - Érica Sena, Viviane Lyra e Gabriela Sousa

Boxe

10h30: Oitavas de final do Peso Mosca - Feminino - Caroline Almeida x Nazym Kyzaibay

11h34: Oitavas de final do Peso Meio-Médio - Feminino - Bárbara dos Santos x Chen Nien-Chin

16h52: Quartas de final do Peso Pesado - Masculino - Keno Marley x Lazizbek Mullojonov

Canoagem Slalom

10h30: Semifinal do Caiaque Individual - Masculino - Pepê Gonçalves

Ciclismo BMX

15h20: Quartas de final da corrida - Feminino - Paola Reis

Handebol

4h: Fase de grupos - Feminino - Brasil x Holanda

Hipismo

6h: Classificatórias do Salto por Equipes - Misto - Brasil

Judô

5h30: Categoria até 100kg - Masculino - Leonardo Gonçalves x Dzhafar Kostoev

5h50: Categoria até 78kg - Feminino - Mayra Aguiar x Alice Bellandi

Natação

6h16: Classificatórias dos 50m Livre - Masculino - Guilherme Caribé

6h56: Classificatórias do revezamento 4x200m Livre - Masculino - Brasil

Surfe

15h12: Quartas de final - Masculino - Gabriel Medina x João Chianca

18h48: Semifinal - Masculino - (Pode ter brasileiros)

22h34: Final - Masculino - (Pode ter brasileiros)

Tiro esportivo

7h: Classificatórias da Carabina Três Posições 50m - Feminino - Geovana Meyer

Tênis de mesa

6h: Quartas de final - Masculino - Hugo Calderano x W.J Jang

Vela

7h: Classificatórias da Classe IQFoil - Mateus Isaac

7h: Classificatórias da Classe ILCA 6 - Gabriella Kidd

Vôlei

8h: Fase de grupos - Feminino - Brasil x Japão

Vôlei de Praia

10h: Fase de grupos - Masculino - André/George x Partain/Benesh

15h: Fase de grupos - Feminino - Ana Patrícia/Duda x Gottardi/Menegatti