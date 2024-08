Simone Biles não quer mais competir com Rebeca Andrade: 'Ela me coloca na ponta dos pés'

Após se esforçar para ultrapassar a ginasta e oponente Rebeca Andrade, Simone Biles revelou que não se sente à vontade competindo com a brasileira. Durante a final individual geral feminina d as Olimpíadas de Paris, realizadas nesta quinta-feira (01/8), as duas se destacaram: Biles conquistou a medalha de ouro, enquanto Rebeca levou a de prata.

“Para mim, pessoalmente, essa noite significa o mundo. É tão louco. Não quero mais competir com a Rebeca; estou cansada [risos]. Ela está sempre muito perto de mim, nunca tive uma atleta tão próxima”, afirmou Biles.

Considerada uma das melhores ginastas do mundo, Biles continuou: “Ela me coloca na ponta dos pés, traz a melhor atleta em mim. Estou animada e orgulhosa de competir com ela, mas não quero mais [risos]! Não gosto desse sentimento, estava estressada”.

VEJA MAIS

A declaração de Biles foi feita durante uma coletiva de imprensa nesta quinta (01/8). Enquanto Simone conversava com repórteres de todo o mundo, Rebeca Andrade entrou na sala e encontrou a ginasta americana sorridente, elogiando seu desempenho nos jogos.

Rebeca Andrade fez história ao conquistar sua segunda medalha de prata em finais de disputas olímpicas individuais. Em competições por equipe, ao lado de Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, ela também garantiu a medalha de bronze.