Do orfanato aos pódios: Conheça a história da ginasta Simone Biles

Simone Biles reafirmou seu status como a maior ginasta de todos os tempos ao conquistar a medalha de ouro no individual geral da ginástica artística durante as Olimpíadas de Paris 2024 nesta quinta-feira (01/8). Aos 27 anos, a ginasta já acumulou inúmeras medalhas olímpicas e em campeonatos mundiais. No entanto, suas vitórias vão além do tablado: ela enfrentou diversas adversidades na vida pessoal para alcançar o topo do pódio. Veja:

Qual a história de Simone Biles?

Considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos, Simone Biles é a atleta mais condecorada da história do esporte. Seu caminho de sucesso é marcado por um brilho e individualidade incomparáveis. No entanto, sua jornada não foi sempre repleta de glamour. A vida de Biles começou em meio a adversidades, com pais problemáticos e uma infância marcada por instabilidade.

Nascida em Columbus, Ohio, em 14 de março de 1997, Simone Biles foi deixada pelos pais em um orfanato, aos 3 anos. Ela e seus três irmãos foram encaminhados para o sistema de foster care, um serviço de guarda temporária por outra família, e posteriormente colocados para adoção. A ginasta e sua irmã Adria foram adotadas por seus avós Ron e Nellie Biles, a quem Simone chama de pais. Seus irmãos Ashley e Tevin foram adotados por uma tia-avó. Sua mãe, que era dependente química, perdeu a guarda de Simone e dos irmãos, resultando na separação familiar.

Em 2021, Simone Biles, juntamente com outras 260 atletas, denunciou o médico Larry Nassar, que foi condenado por abusar sexualmente de centenas de atletas da Federação de Ginástica dos Estados Unidos. Ela prestou depoimento como uma das vítimas, criticando as entidades de ginástica que permaneceram em silêncio sobre as denúncias durante anos. Simone revelou que, para lidar com a situação, muitas vezes passava dias dormindo, afirmando que isso "era basicamente melhor do que se matar".

VEJA MAIS

Qual a trajetória na ginástica de Simone Biles?

Simone Biles iniciou sua jornada na ginástica aos seis anos. Embora fosse jovem demais para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, ela alcançou fama em 2013, quando, aos 16 anos, conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Antuérpia, incluindo o título geral. Nesse evento, Biles apresentou o movimento inovador que leva seu nome – o Biles, um duplo mortal com meia torção.

Em 2014 e 2015, Biles dominou o Campeonato Mundial com quatro medalhas de ouro em cada ano. No Rio 2016, em seus primeiros Jogos Olímpicos, ela confirmou seu domínio com ouro em solo, equipe, salto e all-around, além de bronze na trave de equilíbrio.

O Campeonato Mundial de 2019, em Stuttgart, consolidou ainda mais seu legado. Biles conquistou cinco ouros, incluindo o geral, e surpreendeu ao apresentar o Biles II – um salto mortal duplo para trás com um giro triplo. Seu nome agora está associado a cinco movimentos distintos na ginástica.

Qual foi o problema que afastou Simone Biles da ginástica?

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Simone Biles conquistou duas novas medalhas, totalizando sete em sua carreira olímpica. Contudo, sua decisão de se retirar de várias competições, devido a problemas de saúde mental, chamou a atenção do mundo. Biles revelou enfrentar os "twisties", um bloqueio mental que afeta sua orientação durante manobras aéreas.

Sua escolha de priorizar a saúde mental gerou um importante debate sobre a pressão enfrentada pelos atletas e os desafios psicológicos que eles enfrentam. Desde então, Biles tem sido uma defensora ativa da saúde mental. Em entrevista ao Olympics.com em 2023, antes de anunciar seu retorno ao Campeonato Mundial, ela declarou: “Estou fazendo um esforço maior para cuidar da minha mente e do meu corpo, o que inclui terapia semanal. Às quintas-feiras são meus dias terapêuticos, um momento para mim mesma.”

Como foi o retorno de Simone Biles para a ginástica?

Após um intervalo significativo desde os Jogos de Tóquio, onde se casou com o atleta Jonathan Owens, Simone Biles foi agraciada com a Medalha Presidencial da Liberdade pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

No Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2023, realizado na Antuérpia, Bélgica, Biles conquistou cinco novas medalhas, incluindo quatro de ouro, elevando seu total de medalhas para 30 ao longo da carreira. Em entrevista ao Olympics.com, Biles refletiu sobre sua visão de sucesso, destacando que agora valoriza mais o estado mental e o prazer nas competições, ao invés das expectativas externas.

Quantas medalhas Simone Biles tem ao todo?

07 Medalhas Olímpicas

- 4x Ouro

- 1x Prata

- 2x Bronze

30 Medalhas em Campeonatos Mundiais

- 23x Ouro

- 4x Prata

- 3x bronze

- Recorde de medalhas de ouro em mundiais (23)

- Recorde de títulos mundiais all-around (6) na competição feminina

Qual o nome do documentário de Simone Biles e onde assistir?

A volta de Simone Biles aos ginásios tem sido retratada em um documentário chamado "O Retorno de Simone Biles" disponível na Netflix. A produção acompanha a preparação da atleta para a Olimpíada que marca seu retorno após se retirar de competições por questões de saúde mental.

Em momentos emocionantes do documentário, a atleta reflete sobre suas origens difíceis e a trajetória de sua vida. "Nunca vou esquecer de onde eu vim", diz Biles, lembrando a luta e a superação que marcaram seu início, mesmo diante das dificuldades.