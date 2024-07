Marido de Simone Biles comemora atuação da atleta nas Olimpíadas

Jonathan Owens, marido de Simone Biles, está sendo obrigado a acompanhar o desempenho da esposa de longe, apenas pela TV. Isso porque o jovem também é atleta e joga na NFL, principal liga de futebol americano do mundo. Com as primeiras partidas de equipes marcadas para setembro, Owens teve que ficar nos EUA para participar de treinos na equipe Chicago Bears.

VEJA MAIS:

Mesmo de longe, o marido da ginasta demonstra seu apoio de diversas formas nas redes sociais. Orgulhoso, de Simone, Owens se derrete de amores pela atleta olímpica, que já é uma das maiores na ginástica artística em todo o mundo.

No domingo (28), Biles participou das classificatórias das Olimpíadas de Paris e obteve resultado para cinco finais do esporte: por equipes, individual geral, salto, trave e solo. O marido da atleta assistiu e comemorou o desempenho de Simone pelos stories do Instagram.

"Sem palavras", expressou Owens ao assistir a participação de Simone Biles (Foto: Reprodução Instagram)

Biles e Owens estão casados desde abril de 2023. A cerimônia foi discreta, mas 15 dias depois eles fizeram uma festa para receber amigos e familiares no México. Os dois se conheceram em março de 2020 e ficaram noivos em fevereiro de 2022.