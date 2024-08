Conheça Bruna Alexandre, a primeira paratleta brasileira nas Olimpíadas

Bruna Alexandre entra para a história como a primeira paratleta do Brasil a competir nas Olimpíadas, em Paris 2024. A atleta paralímpica de 29 anos é natural de Criciúma, Santa Catarina, e faz parte do time feminino de tênis de mesa. A estreia de Bruna foi nessa segunda-feira (5), ao lado das irmãs Giulia e Bruna Takahashi.

O esporte entrou na vida de Bruna aos sete anos. A mesa-tenista já possui um histórico de grandes conquistas, com dois bronzes nas Paralimpíadas Rio 2016, e uma prata e um bronze em Tóquio 2020. Em 2023, ela se tornou a primeira paratleta a participar dos Jogos Pan-Americanos e levou o bronze no Chile, além de ser premiada como a melhor atleta paralímpica do ano.

Aos seis meses, Bruna precisou amputar o braço direito devido à má aplicação de uma injeção, que resultou em trombose. Quando começou a jogar, a paratleta competia com crianças sem deficiência. Aos 11 anos, antes de conhecer a modalidade paralímpica, Bruna foi convocada para ser parte da seleção brasileira infantil.

“Eu espero estar pronta para os Jogos Olímpicos e conseguir a medalha de ouro em Paris [nos Jogos Paralímpicos]. Em Tóquio, eu consegui a prata, mas vejo que minha preparação está cada vez melhor”, disse ao ITTF. A grande influência de Bruna é Natalia Partyka, mesa-tenista paralímpica da Polônia e medalha de ouro na Rio 2016.

Qian Yang (prata), Natalia Partyka (ouro) e Bruna Alexandre (bronze) nas Paralimpíadas Rio 2016 (Fernando Frazão / Agência Brasil)

Além do tênis de mesa, Bruna também praticou skate e futsal para ajudar na coordenação. “Skate provê o senso do corpo e equilíbrio. A força de todo o corpo deve estar estável”, explica.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)