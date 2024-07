Vídeo: Fotógrafo quebra raquete do líder do ranking mundial de tênis de mesa e atleta é eliminado

O mesatenista chinês Wang Chuqin, atual número 1 do mundo, foi derrotado nesta quarta-feira (31) nas eliminatórias de simples das Olimpíadas 2024. Utilizando uma raquete reserva após um acidente que danificou sua raquete principal, Chuqin foi superado pelo sueco Truls Moregard, 26º no ranking mundial.

O incidente ocorreu na terça-feira, logo após Chuqin conquistar sua primeira medalha de ouro na disputa de duplas com o parceiro Sun Yingsha. Um fotógrafo, ao se movimentar na arena, quebrou acidentalmente a raquete principal de Chuqin. O atleta de 24 anos ficou abalado ao receber a notícia, mas foi tranquilizado por seu treinador.

"Perdi um pouco o controle das minhas emoções, não entendi por que os fotógrafos fizeram aquilo. Mas acho que não era a intenção deles. Não posso fazer nada agora que isso já aconteceu. Acredito que ainda serei capaz de jogar bem com minha raquete reserva. Talvez seja o destino", disse Chuqin.

Mesmo assim, a partida contra Moregard terminou em 4 a 2 a favor do sueco, garantindo sua ida às oitavas de final. A eliminação de Chuqin é uma boa notícia para o brasileiro Hugo Calderano, que estava na mesma chave do número 1 do mundo. Calderano venceu o espanhol Álvaro Robles na terça-feira e enfrentará o francês Alexis Lebrun nesta quarta-feira, às 11h (horário de Brasília), com menos um oponente na busca por uma medalha.