Bia Haddad e Luisa Stefani perdem e se despedem das Olimpíadas 2024

O sonho brasileiro de conquistar sua segunda medalha seguida no tênis em Jogos Olímpicos chegou ao fim nesta quarta-feira em Paris. Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani foram eliminadas nas duplas femininas pelas britânicas Katie Boulter e Heather Watson, parciais de 6/3 e 6/4, deixando o País sem representantes. Stefani havia conquistado o bronze ao lado de Laura Pigossi nos Jogos de Tóquio, disputado em 2021.

O País já havia caído com Bia Haddad e Pigossi no feminino e com Thiago Wild e Thiago Monteiro em simples e na dupla. Os brasileiros ainda conseguiram vaga de última hora em duplas mistas, mas Wild e Stefani não passaram da estreia.

As brasileiras tiveram grande chance de quebra no terceiro game, mas acabaram não aproveitando e logo a seguir ainda perderam o serviço. Em vantagem, as britânicas não permitiram a reação, fechando no saque por 6 a 3.

Mais atentas, as brasileiras voltaram confirmando o saque no segundo set e sempre andando na frente. As britânicas ainda tinham de controlar o nervosismo após discussão com a arbitragem por uma possível bola dentro.

No sexto game, as brasileiras tiveram dois break points para abrir vantagem com 15 a 40. No primeiro, Bia mandou para fora ao forçar um golpe. Depois, nada pôde fazer em bola em cima de seu corpo. As rivais reagiram e buscaram o 3 a 3.

Como no primeiro set, o Brasil não aproveitou a chance de ouro e acabou castigado a seguir. Com um voleio errado de Bia Haddad, as britânicas quebraram e abriram 4 a 3. Bia e Stefani mais uma vez tiveram oportunidades, agora com 0 a 40 para devolver a quebra e acabaram não aproveitando.

Com 5 a 3, Boulter e Watson ficaram em situação privilegiada na partida. Bastava mais um ponto, em novo break ou confirmando mais um serviço. As brasileiras diminuíram para 5 a 4, mas tinham de alcançar a primeira quebra na partida após desperdiçarem várias oportunidades. As europeias sequer deram chance, fechando no terceiro match point com devolução para fora de Stefani.