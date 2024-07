Olimpíadas 2024: Brasileiro leva personagens de 'Divertidamente' para torcida e diverte web

Que o melhor do Brasil é o brasileiro, isso todo mundo já ouviu. Agora, o melhor da França também é o brasileiro! Durante as Olimpíadas de Paris 2024, os torcedores verde e amarelo estão dando o que falar. Um torcedor em especial chamou a atenção das redes sociais ao levar para as arquibancadas os personagens do filme "Divertidamente" para expressar suas emoções durante as competições.

Durante a emocionante final do skate street, onde a brasileira Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze, o torcedor utilizou cartazes com os personagens Raiva e Alegria para representar seus sentimentos a cada manobra da skatista.

A cada queda de Rayssa, o torcedor exibia o cartaz do personagem Raiva, demonstrando a frustração natural de qualquer torcedor. Já nos momentos de sucesso, a alegria era representada pelo personagem Alegria.

As imagens do torcedor viralizaram rapidamente nas redes sociais, gerando diversos comentários divertidos. "Os nossos divertidamentes assim nesses jogos 😂", escreveu um internauta. Outro completou: "A torcida também deveria ganhar medalhas! Seríamos ouro em todas as modalidades".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)