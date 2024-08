Olimpíadas 2024: Brasil supera Portugal por equipes e avança às quartas de final do tênis de mesa

O Brasil está nas quartas de final do tênis de mesa por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta segunda-feira, na Arena Paris Sul, a equipe nacional formada por Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro superou os portugueses Marcos Freitas, Tiago Apolonia e João Geraldo por 3 a 1 (3 a 2, 3 a 0, 0 a 3 e 3 a 2) para se garantir entre os oito melhores.

Os rivais serão os vencedores de França x Eslovênia, que se enfrentam ainda nesta segunda.

Na competição por equipes, são apenas cinco sets disputados, diferentemente do simples, no qual são disputados até sete. E os atletas das duplas têm de se revezar nos golpes. Na melhor de cinco, quem faz três pontos primeiro leva e os brasileiros mostraram superioridade.

A abertura veio com Teodoro e Ishiy diante de Marcos Freitas e Tiago Apolonia. E rapidamente o time nacional fez 6 a 0. Os portugueses não acertavam nada e ainda sofriam com a agressividade brasileira. A vantagem chegou a 9 a 3, mas o que parecia improvável aconteceu, com a igualdade em 9 a 9. Ishiy forçou e garantiu o primeiro set point ao Brasil. Com bola rede, deu Brasil por 12 a 10.

Novamente o início foi arrasador no segundo set, com 4 a 0 no placar. Diante de dupla que não investia na força, o domínio permaneceu, com 8 a 4. E novamente não sustentaram, permitindo a virada para 9 a 8 em cinco pontos seguidos. Sem desespero, Ishiy e Teodoro vibraram com 11 a 9 e 2 a 0 no placar.

Diferentemente das outras parciais, Freitas e Apolônia voltaram melhor e com 3 a 2 na frente. Atacando mais, abriram rapidamente 10 a 4. E fecharam por 11 a 7, deixando o confronto em aberto. Os portugueses seguiram com o bom momento, com 3 a 0 e depois 5 a 1 com dois saques. O Brasil buscou o 5 a 5 e novamente não segurou, ficando atrás por 7 a 5. O empate no jogo em 2 a 2 veio com 11 a 8.

Vibrando mais, Ishiy e Teodoro abriram 4 a 1 no set desempate. A igualdade veio em 5 a 5 e 6 a 6. A definição da partida era tensa. Os brasileiros abriram 9 a 6 após erros seguidos dos rivais e os portugueses buscaram o 9 a 9. No segundo match point, deu Brasil, por 12 a 10.

A seguir, Calderano teve pela frente João Geraldo, um rival agressivo e do qual perdeu há mais de dois anos em Cingapura. E o adversário foi logo abrindo 8 a 2 e depois 10 a 3. O principal mesa-tenista do Brasil, ainda abalado pela perda na disputa do bronze de simples, na véspera, anotou seis pontos seguidos, obrigando o rival a pedir tempo. Após o empate em 10, o português teve novo set point e não fechou. O brasileiro virou para 13 a 11 com três pontos seguidos.

Calderano se encontrou na partida e foi logo marcando 7 a 2 no segundo set. O português perdeu a confiança após levar a virada na parcial inicial. Sem ameaças, vitória por 11 a 5 e 2 a 0 no placar. O favorito confirmou os 3 a 0 com 11 a 7.

Bastava Guilherme Teodoro bater Marcos Freitas, ex-número 7 do mundo. Querendo mostrar agressividade, o brasileiro parou na rede cinco vezes seguidas e ficou atrás com 5 a 1. Até melhorou, mas caiu por 11 a 7. Com instruções de Calderano, Gui voltou mais calmo e fez 4 a 1. Com bola fora do europeu, alcançou 9 a 6 Teve 10 a 7 e não fechou, permitindo a virada por 12 a 10 com saque na rede.

Depois de ter o segundo set na mão e não aproveitar, Gui acabou psicologicamente abalado e logo saiu atrás com 7 a 1. Errando bastante, acabou derrotado por 3 a 0, levando 11 a 4 no terceiro set.

João Geraldo voltou à mesa para tentar empatar para os portugueses. Depois de perder de Calderano, queria superar Vitor Ishiy. Só não contava com início forte do brasileiro, logo com 5 a 1. O empate veio com 6 a 6 e depois em 10 a 10. Ishiy desperdiçou três set points, mas fechou na quarta chance, com 14 a 12.

Ishiy largou com 4 a 1 e forçando o oponente a pedir tempo. A pausa fez muito bem e o português voltou com tudo, virando para 10 a 6. Fechou por 11 a 8. Quando a vitória do europeu parecia encaminhada com grande vantagem no quarto set, Ishiy ressurgiu e fechou por 11 a 9, forçando o set desempate.

Na definição, Ishiy começou agressivo, com novo 4 a 1. João Geraldo mostrava-se irritado. Mas sem desistir, buscou o 5 a 5. Em ataques para fora, virada e importantes 8 a 6 para João Geraldo. Ainda fez 9 a 6. O português chegou ao match point com 10 a 9 e com 12 a 11. O brasileiro não se intimidou e garantiu a vitória e a vaga com 14 a 12.