Paralimpíadas 2024: Mariana Ribeiro conquista medalha de bronze nos 100m costas

Nesta terça-feira (3), a natação paralímpica trouxe mais um momento emocionante para o Brasil nas Paralimpíadas 2024. Mariana Ribeiro garantiu a medalha de bronze na final dos 100m costas, classe S9, com o tempo de 1:09.27, em uma disputa acirrada que envolveu grandes atletas.

A prova foi vencida pela norte-americana Christie Raleigh-Crossley, que quebrou o recorde paralímpico com o tempo de 1:07.92. A espanhola Nuria Marques Soto ficou com a prata, finalizando em 1:09.24, apenas 0.03 segundos à frente de Mariana Ribeiro, que assegurou a medalha de bronze para o Brasil.

A brasileira demonstrou excelente desempenho, especialmente na primeira metade da prova, onde registrou o melhor tempo nos primeiros 50 metros, com 33.11 segundos. No entanto, nos metros finais, apesar de seu esforço, foi superada por Marques Soto, mas manteve a consistência para garantir sua posição no pódio.

Além das medalhistas, outras atletas também se destacaram. Beatriz Lerida Maldonado, da Espanha, e Mary Jibb, do Canadá, finalizaram em quarto e quinto lugares, respectivamente.