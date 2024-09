Paralimpíadas: agenda do Time Brasil hoje (04/9) tem busca por mais medalhas

O Time Brasil continua em busca de se manter no topo do quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Nesta quarta-feira (04/9), os atletas brasileiros têm disputas marcadas no atletismo, ciclismo de estrada, goalball, natação, e outras modalidades com disputas importantes para o quadro brasileiro.

O destaque do dia vai para a paraense Lucilene Sousa, que disputa a prova classificatória dos 100m livres S12 feminino.

Confira a agenda do Time Brasil nesta quarta-feira (04/9):

Atletismo Paralímpico

5h12 | Daniel Mendes - 100m rasos T11 masculino (classificatórias)

6h25 | Ariosvaldo Fernandes - 100m rasos T53 masculino (classificatórias)

7h02 | Suzana Nahirnei - Arremesso de peso F46 feminino (final)

7h36 | Marcos Vinícius de Oliveira - 400m rasos T12 masculino (classificatórias)

7h58 | Samira Brito - 100m rasos T36 feminino (classificatórias)

14h | Giovanna Boscolo - Arremesso de peso F32 feminino (final)

14h32 | Viviane Soares e Lorraine Aguiar - 100m rasos T12 feminino (classificatórias)

Ciclismo Estrada Paralímpico

3h | Carlos Alberto Soares - Contrarrelógio C1 masculino (final)

3h | Sabrina Custódia - Contrarrelógio C1-2-3 feminino (final)

3h | Jady Malavazzi - Contrarrelógio H1-2-3 feminino (final)

3h | Lauro Chaman - Contrarrelógio C5 masculino (final)

3h | Ulisses Leal Freitas - Contrarrelógio H4 masculino (final)

Goalball

8h30 | Brasil x Ucrânia - masculino (semifinal)

Natação Paralímpica

4h37 | Lucilene Sousa - 100m livre S12 feminino (classificatórias)

4h45 | Gabriel Bandeira - 200m medley SM14 masculino (classificatórias)

4h54 | Ana Karolina Soares - 200m medley SM14 feminino (classificatórias)

5h37 | Bruno Becker - 50m peito SB2 masculino (classificatórias)

5h47 | Patrícia Pereira - 50m peito SB3 feminino (classificatórias)

5h57 | Daniel Mendes - 50m livre S7 masculino (classificatórias)

6h12 | Mariana Ribeiro - 100m livre S9 feminino (classificatórias)

Tiro Esportivo Paralímpico

7h30 | Alexandre Galgani - Carabina deitado 50m SH2 (classificatórias)

Tiro com Arco Paralímpico

4h51 | Luciano Rezende x Sadik Savas (TUR) - Arco recurvo individual masculino (primeira rodada)

Tênis de Mesa Paralímpico

12h | Thiago Gomes x Gi-Tae Kim (KOR) - Simples classe 11 masculino (quartas de final)

Tênis em cadeira de rodas

7h | Pena e Silva x Ramphadi e Sithole (AFS) - misto (disputa do bronze)