Olimpíadas 2024: Mudança de Thaísa Daher, da seleção brasileira, surpreende web; veja antes e depois

A trajetória de Thaisa Daher na seleção brasileira de vôlei é marcada por vitórias, superação e, claro, uma transformação que vai muito além das quadras. A central, que já conquistou duas medalhas de ouro olímpicas e busca o tricampeonato em Paris 2024, completa 17 anos vestindo o verde e amarelo e chama a atenção também por sua evolução física.

A aparência da jogadora passou por algumas transformações significativas. Recentemente, viralizou uma comparação entre as fotos de sua primeira Olimpíada, em 2008, e os dias atuais. "Trocaram a atriz da primeira temporada", diz os internautas.

VEJA MAIS

Confira o antes e depois de Thaisa Daher

Thaisa Daher em 2008 e 2012. (Reprodução/Instagram) Thaisa Daher em 2016 e, atualmente, em 2024. (Reprodução/Instagram)

Procedimentos estéticos

Em 2013, logo após o bicampeonato olímpico, Thaisa decidiu realizar alguns procedimentos estéticos para aumentar sua autoestima. Em entrevista, a jogadora revelou que a rinoplastia, em especial, foi uma mudança que a deixou mais à vontade com sua imagem. "Mudei meu nariz. Era uma coisa que me incomodava muito, não assistia aos jogos porque parte do jogo era de lado e eu não queria ver", contou.

Além da rinoplastia, Thaisa também optou por colocar silicone nos seios e realizar harmonização facial. "Eu sou muito feliz com todas as mudanças que eu tive. Trabalhei muito para ficar assim maravilhosa! Não tenho problema. Fiz harmonização facial, dei aquela arrebitada no nariz, coloquei um queixinho. Tô feliz, fiz da forma mais delicada possível para não ficar exagerado", disse a atleta em suas redes sociais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)