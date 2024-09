Paralimpíadas: dia de ouro e recordes para o Brasil; veja o resumo e o quadro de medalhas

O sexto dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim com a delegação brasileira brilhando mais uma vez. Confira os resultados do dia que mantém o Time Brasil entre os quatro primeiros entre todos os participantes dos Jogos Paralímpicos.

Natação



A atleta brasileira Mariana Ribeiro conquistou a medalha de bronze nos 100m costas da classe S9, em uma prova acirrada. Ela completou a final com o tempo de 1min09s27, superando sua marca das classificatórias, onde havia registrado 1min10s80.

Mariana Ribeiro garantiu mais uma medalha para o Time Brasil. (Ana Patrícia Almeida/CPB)

Pouco minutos após Mariana Ribeiro conquistar uma medalha de bronze, Mayara Petzold conquistou outra medalha de bronze nos 50m borboleta (S6) nas Paralimpíadas de Paris, registrando o tempo de 37s51.

Victor Almeida, Gabriel Melone e Carol Santiago conquistaram a quinta colocação em suas respectivas provas dos 100m costas (S9), 50m borboleta (S6) e 200m medley (SM13), enquanto Samuel Oliveira ficou em quarto lugar nos 50m costas (S5).

Atletismo



Yeltsin Jacques conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial nos 1500m - T11. Julio Cesar Agripino foi bronze e completou a dobradinha brasileira no pódio.

A acreana Jerusa Geber conquistou a medalha de ouro na final dos 100m T11 com o tempo de 11s83. Foi a primeira medalha de ouro de Jerusa em Jogos. Ela havia batido o recorde mundial da prova nas semifinais quando correu em 11s80 nesta segunda-feira (2). A outra brasileira na disputa, a paranaense Lorena Spoladore, chegou em terceiro lugar e ficou com a medalha de bronze, com o tempo de 12s14.

A baiana Raíssa Machado conquistou a medalha de prata no lançamento de dardo da classe F56. A atleta brasileira garantiu a medalha de prata com a marca de 23.51m, conquistada logo na primeira tentativa de sua série de lançamentos.

Mateus Evangelista conquistou a medalha de bronze no salto em distância (T37). Além da medalha paralímpica, o atleta também conquistou sua melhor marca na temporada com um salto de 6,20m.

Rayane Soares bateu o recorde sul-americano nos 100m T13 e ficou com a medalha de prata. Com o tempo de 11s78, ela esteve perto do ouro, que ficou com a azeri Lamiya Valiyeva, com o tempo 11s76.

Izabela Campos ficou na quarta colocação do lançamento de disco - F11. A medalha de ouro foi conquistada pela chinesa Liangmin Zhang, dona do recorde mundial e paralímpico.

Maria Clara Augusto terminou os 100m (T47) na sétima colocação. Com o tempo de 12s63, sua melhor marca na temporada.

Nos 400m (T20), Ana Keyla ficou na sétima posição no feminino, enquanto Samuel Conceição e Daniel Martins terminaram na quinta e sétima colocação, respectivamente, no masculino.

VEJA MAIS



Futebol de cegos



A seleção brasileira de futebol de cegos empatou com a China em 0 a 0 na última partida da fase de grupos das Paralimpíadas de 2024, garantindo a classificação em primeiro lugar do grupo para a semifinal.

Golbol



A seleção brasileira de golbol feminino avançou para as semifinais das Paralimpíadas após vencer o Japão por 2 a 0 em uma partida decisiva. Os dois gols do Brasil foram marcados por Jéssica Vitorino, garantindo a classificação da equipe para a próxima fase e eliminando o Japão do torneio.

Tênis de mesa



Bruna Alexandre conquistou sua segunda medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris com a derrota por 3 sets a 2 na semifinal para Qian Yang da Austrália.

Bruna Alexandre fez bonito no tênis de mesa. (Alessandra Cabral/CPB)

Danielle Rauen também competiu na manhã desta terça pela classe WS9 (andantes) e alcançou as quartas de final ao vencer a croata Mirjana Lucic por 3 sets a 0 (11/8, 12/10 e 11/6).

Já as paulistas Jennyfer Parinos (classe 9) e Cátia Oliveira (classe 2, cadeirantes) e a carioca Sophia Kelmer foram eliminadas da competição.

Hipismo



Na categoria individual grau 1, Sérgio Oliva ficou na 16ª colocação da etapa classificatória e não obteve índice para a fase final.

Vôlei sentado



A seleção brasileira masculina encerrou sua participação nas Paralimpíadas vencendo a Ucrânia por 3 sets a 1 nesta terça (3). Como perdeu os dois outros jogos, não tinha mais chances de ir à semifinal e se despediu da disputa pelo ouro na fase de grupos. Atual vice-líder do ranking, o Brasil era um candidato ao pódio.

Confira o quadro de medalhas

1º - China - 50 ouros 38 pratas 20 bronzes (total: 108)

2º - Grã-Bretanha - 30 ouros 17 pratas 12 bronzes (total: 59)

3º - Estados Unidos - 18 ouros 23 pratas 11 bronzes (total: 52)

4º - Brasil - 14 ouros 10 pratas 24 bronzes (total: 48)

5º - França - 11 ouros 12 pratas 15 bronzes (total: 38)