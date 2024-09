Paralimpíadas 2024: Lara de Lima conquista bronze no levantamento de peso

Na manhã desta quarta-feira (4), a Arena La Chapelle foi o cenário de disputas intensas no levantamento de peso, na categoria feminina até 41kg. A final trouxe grande emoção, com a brasileira Lara Aparecida de Lima subindo ao pódio ao conquistar a medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris 2024.

Lara Aparecida de Lima, representando o Brasil, conquistou o bronze ao levantar 109 kg em sua terceira tentativa. Lara iniciou com um levantamento de 105 kg, seguiu com 107 kg e, em sua última tentativa válida, alcançou sua melhor marca, garantindo o terceiro lugar no pódio.

A chinesa Cui Zhe foi o grande destaque da prova, estabelecendo um novo recorde paralímpico ao levantar 119 kg e conquistando a medalha de ouro. Cui mostrou consistência ao longo da competição, iniciando com um levantamento de 108 kg e aumentando gradualmente até alcançar o recorde na quarta tentativa. Esther Nworgu, da Nigéria, assegurou a prata com um levantamento de 118 kg.

A colombiana Cristina Poblador Granados terminou na quarta posição com um melhor levantamento de 105 kg. Em seguida, a indonésia Ni Nengah Widiasih ficou em quinto lugar com 106 kg. A competição foi acirrada, com todas as atletas dando o máximo em suas tentativas.