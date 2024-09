Paralimpíadas 2024: Brasil se destaca na natação e conquista mais três medalhas

Nesta quarta-feira (4), o Brasil conquistou mais três medalhas na natação paralímpica das Paralimpíadas de Paris. Com destaque para as provas de 50m peito - SB3, 100m livre - S9 e o revezamento misto 4x100m livre - 49 pontos, os atletas brasileiros continuam mostrando sua força nas piscinas.

Patricia Pereira dos Santos conquista a prata

Na final dos 50 metros peito - classe SB3, a brasileira Patricia Pereira dos Santos garantiu a medalha de prata com o tempo de 58.31, ficando apenas 5.06 segundos atrás da campeã, a italiana Monica Boggioni, que estabeleceu um novo recorde paralímpico com 53.25 segundos. A espanhola Marta Fernandez Infante completou o pódio, conquistando o bronze com 58.63 segundos.

Outra brasileira na prova, Lidia Vieira da Cruz, terminou na sexta posição com o tempo de 1:04.10, contribuindo para a forte presença brasileira nas finais.

Mariana Ribeiro leva o bronze

Na final dos 100 metros livre - classe S9, Mariana Ribeiro conquistou a medalha de bronze com o tempo de 1:02.22, ficando 2.69 segundos atrás da australiana Alexa Leary, que quebrou o recorde mundial com 59.53 segundos. A prata foi para a norte-americana Christie Raleigh-Crossley, que registrou um novo recorde das Américas com 1:00.18.

Mariana, que já era considerada uma forte candidata ao pódio, garantiu sua medalha ao fazer uma ótima prova, mantendo-se entre as primeiras posições desde os primeiros 50 metros.

Equipe de revezamento misto do Brasil conquista a prata

No revezamento misto 4x100 metros livre - 49 pontos, o Brasil brilhou novamente, conquistando a medalha de prata com o tempo de 3:56.94, ficando apenas 3.10 segundos atrás da equipe ucraniana, que venceu com 3:53.84.

A equipe brasileira foi composta por Matheus Rheine Correa de Souza, Douglas Matera, Lucilene da Silva Sousa e Maria Carolina Gomes Santiago. A nadadora Maria Carolina foi essencial no fechamento da prova, completando seu trecho final em 59.35 segundos, assegurando a medalha para o Brasil.