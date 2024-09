Paralimpíadas 2024: Veronica Hipólito leva bronze e Ariosvaldo Fernandes garante pódio no atletismo

Na quarta-feira (4), as Paralimpíadas de Paris foram palco de grandes performances no atletismo, com destaque para a brasileira Veronica Hipólito, que conquistou o bronze nos 100m - T36, e Ariosvaldo Fernandes, que subiu ao pódio na prova dos 100m - T53.

Na final feminina dos 100 metros - classe T36, Veronica Hipólito alcançou a terceira posição com o tempo de 14.24 segundos, garantindo o bronze e estabelecendo sua melhor marca da temporada (SB). A prova teve um forte nível de competição, sendo vencida pela chinesa Shi Yiting, que quebrou o recorde paralímpico ao completar a corrida em 13.39 segundos. A segunda colocada foi a neozelandesa Danielle Aitchison, que cruzou a linha de chegada apenas 0.04 segundos atrás, com 13.43 segundos.

Outra brasileira na final, Samira da Silva Brito, foi desclassificada por uma largada falsa.

Na prova masculina dos 100 metros - classe T53, o brasileiro Ariosvaldo Fernandes da Silva alcançou o terceiro lugar, completando a corrida em 15.08 segundos. A prova foi vencida pelo saudita Adbulrahman Alqurashi, que conquistou a medalha de ouro com um recorde pessoal (PB) de 14.48 segundos, apesar de receber uma advertência por conduta antidesportiva. O tailandês Pongsakorn Paeyo ficou com a prata, registrando 14.66 segundos, sua melhor marca da temporada (SB).