Paralimpíadas 2024: Na natação, paraense Lucilene Sousa conquista prata no revezamento 4x100

A paraense Lucilene Sousa repetiu o resultado dos Jogos de Tóquio 2020 nas Paralimpíadas de Paris. Na última quarta-feira (4), a paraense conquistou a medalha de prata no revezamento misto 4x100m, ao lado de Carol Santiago, Matheus Rheine e Douglas Matera.

O time brasileiro terminou a prova em 3m56s94. Os vencedores foram os paratletas ucranianos Maryna Piddubna, Oleksii Virchenko, Anna Stetsenko e Yaroslav Denysenko. Já o bronze ficou com a equipe da Espanha.

Douglas Matera foi o destaque brasileiro, com uma parcial de 54s79 - a menor entre os paratletas do Brasil. Além disso, Carol Santiago, que ganhou duas medalhas em duas horas, e Lucilene Sousa também se saíram bem e garantiram mais uma medalha verde e amarela.

Lucilene é irmã do também paratleta Josemarcio, o Parazinho, que disputa o bronze no goalball em Paris. Nas outras provas que disputou, a paraense não conseguiu pegar pódio.

Na última terça-feira, o Brasil conquistou mais nove medalhas e ultrapassou a marca de 50 pódios nos Jogos de Paris. Apesar do desempenho excelente, a delegação brasileira caiu no quadro de medalhas. Agora, a equipe é a sexta colocada, com 57 medalhas no total em Paris, sendo 15 de ouro, 15 de prata e 27 de bronze.

O Brasil perdeu posição para os Países Baixos (Holanda), que têm 27 pódios no total, mas conta com 16 outros. O top 3 é comandado pela China (135), Grã-Bretanha (74) e Estados Unidos (63).