Durant se diz inspirado pela habilidade e resiliência de Simone Biles

O três vezes medalhista olímpico de ouro Kevin Durant disse que ficou surpreso com Simone Biles quando finalmente teve a chance de vê-la se apresentar ao vivo, elogiando sua habilidade como uma inspiração para ele próprio se tornar um atleta melhor.

Os jogadores de basquete da equipe masculina dos Estados Unidos estavam em meio uma multidão repleta de estrelas na final da ginástica feminina na quinta-feira para assistir à apresentação de Biles na Arena Bercy.

"Ver Simone foi provavelmente o ponto alto para mim até agora", disse o ala do Phoenix Suns e ex-MVP da NBA após a vitória de sábado sobre Porto Rico, o último jogo da equipe na fase de grupos, que valeu a eles o primeiro lugar do Grupo C. Nas quartas de final, os EUA enfrentarão o Brasil.

"Eu nunca estive perto de um evento de ginástica como esse. É claro que já vi na TV, mas é diferente quando você vê ao vivo."

"E só de ver a grandeza dela e das outras meninas que se dedicam tanto a essa arte, é simplesmente incrível ver quão maravilhosas elas se tornaram."

Depois de ganhar sua terceira medalha de ouro em Paris no sábado, Biles, a ginasta mais condecorada da história, deixou a porta aberta para possivelmente competir nos Jogos de Los Angeles em 2028.

Embora sua saúde física e mental tenha ganhado atenção no debate público desde que ela abandonou vários eventos nos Jogos de Tóquio, Durant a elogiou por ser bastante franca a ponto de discutir o tema nas mídias sociais.

Durant pode conquistar sua quarta medalha de ouro e, junto com Lebron James, tornar-se o único homem norte-americano a ganhar quatro medalhas olímpicas de basquete. Lebron tem, até o momento, dois ouros e um bronze.