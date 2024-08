Austrália perde no basquete, mas vai às quartas junto com o Brasil; Espanha é eliminada

A Austrália alcançou as quartas de final do torneio masculino de basquete da Olimpíada de Paris mesmo perdendo por 77 a 71 para a Grécia, que permaneceu viva no Grupo A após a derrota da Espanha, enquanto o Brasil venceu o Japão por 102 a 84 e ficou com o terceiro lugar do Grupo B, assegurando uma vaga entre as oito melhores seleções.

A Espanha, que perdeu para o já classificado Canadá por 88 a 85 no Grupo A, está eliminada, enquanto a Alemanha, líder do Grupo B, venceu a França por 85 a 71. Ambas as equipes já estavam classificadas.

Atuais campeões, os Estados Unidos se classificaram para as quartas na quarta-feira e avançarão como vencedores do Grupo A.

Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, e os dois melhores terceiro colocados também passam de fase com base no saldo de pontos.

A vitória da Grécia, que mantém a equipe na briga por uma vaga nas quartas, ocorreu após uma grande atuação do ala Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, que marcou 20 pontos e ainda pegou sete rebotes e deu seis assistências.

Ele foi ajudado por Dinos Mitoglou e Thomas Walkup, que marcaram juntos mais 31 pontos.

Apesar da derrota, os australianos garantiram a segunda posição do Grupo A — e uma vaga na próxima fase — após a eliminação espanhola.

No último jogo do capitão Rudy Fernandez, que disputou sua sexta Olimpíada, o time tinha a obrigação de vencer, mas o Canadá jogou melhor. Em um final dramático, a Espanha se recuperou no último quarto, graças a Dario Brizuela, que marcou 17 pontos, e aos irmãos Hernangómez, que fizeram 18 somados.

Mas o forte ataque canadense foi liderado pelo astro da NBA Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, que marcou 20 pontos e garantiu a vitória ao converter um lance livre a dois segundos do fim.

“Sabemos o que a próxima rodada significa", disse Gilgeous-Alexandre. "Sabemos que teremos uma boa equipe do outro lado, seja quem for. Ninguém deve ser menosprezado, mas é por isso que viemos, para jogar com os melhores do mundo e tentar vencê-los."

Já o Brasil contou com 33 pontos e 17 rebotes de Bruno Caboclo: “Todo atleta quer estar aqui, pelo menos uma vez. Pudemos cumprir esse objetivo. Temos outra meta: ir às semifinais”.

A Grécia terá de esperar pelo resultado do jogo entre o Sudão do Sul e a Sérvia no Grupo C, no sábado, que decidirá o segundo e o terceiro lugares, para saber se conseguirá a classificação para as quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

(Reportagem de Angelica Medina em Lille)