Chapolins brasileiros ofuscam mangás japoneses em partida de basquete da Olimpíada

Fantasias de personagens da cultura pop têm feito sucesso nas arquibancadas do basquete olímpico em Lille, mas nesta sexta-feira as roupas do mangá japonês “Slam Dunk” foram ofuscadas pelos “chapolins brasileiros”.

O Brasil venceu o Japão por 102 a 84 pelo Grupo B, encerrando os sonhos olímpicos dos japoneses graças a uma grande performance do ala Bruno Caboclo, que anotou 33 pontos, para delírio da torcida.

Entre os torcedores mais animados estavam oito brasileiros que vestiam roupas de “Chapolim Colorado” reestilizadas para as cores da bandeira do Brasil.

“A gente se juntou pela primeira vez nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011. Era uma ideia que tinha o objetivo de fazer os mexicanos torcerem para o Brasil”, afirmou Gustavo Cardozo, que fazia parte do grupo. “Foi tão bem-sucedido que pensamos: por que não continuar?.”

Desde então, o grupo usa as fantasias em grandes eventos esportivos.

Para os japoneses, o traje escolhido variava entre homenagens ao Dragon Ball Z e a Naruto, ou uma simples camisa vermelha e branca. Contudo, independentemente do que vestissem, todos se uniram para cantar a música tema do anime “Slam Dunk” para seus jogadores.

“É tipo um tema do Japão”, afirmou o pivô Josh Hawkinson. “Claro que o basquete não era tão popular, então o mangá ‘Slam Dunk’ saiu, tornou-se um anime e um filme no ano passado.”

A série de mangás, de 31 volumes e publicada pela primeira vez na década de 1990, traz um estudante delinquente que descobre seu amor pelo basquete depois que uma garota de quem ele gosta sugere que experimente o esporte.

(Reportagem de Angelica Medina em Lille)