Seleção Brasileira de Basquete é convocada para os jogos em Belém; veja a lista

A Seleção Brasileira masculina de Basquete divulgou a lista de pré-convocados pelo técnico Aleksandar Petrović, para a disputa das Eliminatórias da Americup 2025, que será disputada em Belém, nos dias 21 e 24 de novembro deste ano, no Ginásio Mangueirinho, em jogos contra o Uruguai e Panamá. A lista conta com 19 atletas convocados, porém, na competição só poderão ser utilizados 13 jogadores desta pré-lista, que será enviada à Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

O Brasil nas Eliminatórias está bem próximo da classificação à Americup 2025, que será disputada no mês de agosto, na Nicarágua. A classificação pode ser confirmada com vitórias em Belém. Após as duas partidas na capital paraense, restarão à Seleção Brasileira mais duas partidas nas Eliminatórias.

O croata Aleksandar Petrović, técnico da Seleção, falou dos perfis dos atletas convocados e que mesclou a convocação com jogadores que possuem uma experiência, com jovens que estão iniciando o processo de renovação;

“Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Jogos. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois. Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Léo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro”, disse.

A venda de ingressos e outras informações sobre a ida do Brasil a Belém, estarão disponíveis em breve nas redes sociais da Basquete Brasil e também no site oficial da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Pré-Lista - Seleção Brasileira masculina

Raulzinho - Pinheiros-SP

Alexey Borges - Flamengo-RJ

Elinho - Corinthians-SP

Georginho - SESI Franca-SP

Vitor Benite - Bétis-ESP

Gui Deodato - Flamengo-RJ

Didi Louzada - SESI Franca-SP

Zu Júnior - SESI Franca-SP

Lucas Dias - SESI Franca-SP

Tim Soares - Koshigaya-JPN

Bruno Caboclo - Hapoel-ISR

João Marcelo “Mãozinha” - Memphis Hustle

Marcio Henrique - RatioPharm Ulm-ALE

Gabriel Jaú - Kolossos-GRE

Mathias Alessanco - Bétis-ESP

Lucas Atauri - Paulistano-SP

Nathan Mariano - SESI Franca-SP

Ruan Miranda - Flamengo-RJ

Samis Calderón - Overtime-EUA

Comissão técnica

Diretor técnico - Victor Mansure

Treinador - Aleksandar Petrović

Assistente técnico - Bruno Savignani

Assistente técnico - Demétrius Ferraciú

Assistente técnico - Hélio Garcia Filho

Preparador físico - Bruno Nicolaci

Médico - Anderson Nascimento

Fisioterapeuta - Rafael Plein

Apoio técnico - PH Pereira

Coordenador de Seleções - Eduardo Machado

Gerente de Comunicação - Thierry Gozzer

Apoio Administrativo - Roberto Redovalio