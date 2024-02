Pré-Olímpico de Basquete feminino: Chapolins Brasileiros estarão no Mangueirinho em Belém

Belém receberá o Pré-Olímpico de Basquete feminino a partir desta quinta-feira (8). A competição irá até domingo (11), com Brasil, Sérvia, Austrália e Alemanha, sendo três rodadas, todas duplas, com os jogos da Seleção Brasileira iniciando às 20h. As meninas do Brasil terão um incentivo das arquibancadas. Além dos torcedores paraenses, que irão apoiar a Seleção rumo à Olimpíada de Paris, os “Chapolins Brasileiros” marcarão presença no Ginásio Mangueirinho.

Tradicionais torcedores brasileiros que curtem os Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas, já conhecem os tradicionais “Chapolins Brasileiros”, torcedores que ficam fantasiados de Chapolins nas cores verde e amarelo, agitando, apoiando o Brasil nas competições. A ideia em formar uma “torcida organizada” iniciou em Belém, no ano de 2011, com os irmãos Rubens e Rui Tofolo, foram acompanhar os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, junto com Neide, irmã da dupla, além do amigo José Aviz. Para ter destaque em meio aos torcedores, foi pensado em utilizar uma roupa diferente e aí veio a ideia do Chapolin, personagem mexicano e bastante popular no país.

“O Chapolin é um personagem mexicano. Então, resolvemos criar uma fantasia que chamasse a atenção dos mexicanos para apoiar os nossos atletas”, lembra Rubens.

Chapolins Brasileiros fazem a festa nas partidas do Brasil (Divulgação / Chapolins Brasileiros)

Nesse momento surgiu os Chapolins Brasileiros, uma torcida que cresceu nos últimos anos e que estará também nas Olimpíadas de Paris, na França, neste ano. E pensando em carimbar o passaporte para a competição, a Seleção Brasileira feminina de basquete terá o apoio da turma em Belém, onde tudo começou. Um dos fundadores dos Chapolins Brasileiros falou da expectativa em receber as meninas da Seleção em Belém e afirmou estar confiante na classificação do Brasil

“Estamos na expectativa e confiantes que a Seleção Brasileira não decepcionará e garantirá a vaga nas Olimpíadas.”, falou, Rubens Tofolo, que é um apaixonado por esportes e que já acompanhou a conquista da medalha de ouro no Mundial em Sidney, em 1994. Outras competições em que esteve acompanhando, como a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O amor pelo esporte foi incentivado por sua mãe, Dona Carmelita Tofolo, com quem compartilhou momentos inesquecíveis.

"Um dos momentos mais especiais da minha vida aconteceu nas Olimpíadas de Londres, quando a foto da minha mãe apareceu no telão do estádio. O COI (Comitê Olímpico Internacional) mandou um e-mail para todo mundo da família olímpica que tinha ingresso para a abertura e disse que eles fariam uma homenagem a todos os que tinham perdido alguém querido no quadriênio 2008/2012. Eu mandei uma foto e minha mãe apareceu no telão na cerimônia de abertura. Foi uma das maiores emoções que eu já tive”, disse.

Chapolins Brasileiros animam as arquibancadas e apoiam os atletas do Brasil (Divulgação / Chapolins Brasileiros)

Veja os jogos do Pré-Olímpico de basquete feminino

8 de fevereiro

17h – Alemanha x Sérvia

20h – Brasil x Austrália

10 de fevereiro

17h – Alemanha x Austrália

20h – Brasil x Sérvia

11 de fevereiro

17h – Austrália x Sérvia

20h – Brasil x Alemanha