Cavaliers x Magic: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (30/04) pela NBA

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic jogam nesta terça-feira (30/04) os playoffs da NBA. O jogo começará às 21h no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, Ohio. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cavaliers x Magic ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cavaliers e Magic estão com saldos empatatos nos playoffs, cada equipe venceu 2 dos 4 duelos que travaram. Ao longo da temporada regular, as equipes também empataram em seus embates com 2 vitórias para cada.

FICHA TÉCNICA

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Local: Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, Ohio

Data/Horário: 30 de abril de 2024, 21h