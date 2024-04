Bia Haddad perde para número 1 do mundo no Madrid Open e não vai disputar semifinal no tênis

A tenista brasileira Bia Haddad foi derrotada pela polonesa Iga Swiatek, considerada número 1 no ranking mundial de tênis feminino. A atleta de 27 anos teve boa partida no começo, mas acabou perdendo por 2 sets a 1 nas quartas de final do Madrid Open, que ocorreu nesta terça-feira (30/04).

As duas tiveram um começo de jogo bastante equilibrado e a brasileira chegou a vencer o primeiro set por 6x4, mas não conseguiu evitar a vitória da polonesa, que se reergueu a partir do segundo set. Apesar da derrota, Bia Haddad encerrou sua melhor participação no WTA 1000 de Madri com três vitórias, e conseguiu somar pontos suficientes para subir uma posição no ranking mundial e voltar a ser a 13ª.

Iga Swiatek tem apenas 22 anos, mas já acumula cinco títulos de Grand Slam, sendo a atual número 1 do mundo. A atleta vai disputar as semifinais do WTA 1000 e vai enfrentar enfrenta a norte-americana Madison Keys, número 9 no ranking.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)