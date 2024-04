Bia Haddad vence ex-top 10 do mundo e avança no WTA 1000 de Madrid

A brasileira Beatriz Haddad Maia marcou vitória na estreia do Madrid Open nesta quinta-feira (25/4). Na partida, a tenista venceu em sets diretos a ex-top 10 do mundo, Sara Errani, por parciais de 6/3 e 6/2 em 1h16min. Agora, Haddad avança para a terceira rodada da chave principal do WTA 1000.

A partida, aberta por Bia, foi marcada com muita intensidade e chegou a ter 5/0 no placar do primeiro set. A italiana reagiu e devolveu uma quebra de serviço. Já na segunda oportunidade de sacar para o set, a brasileira fechou a parcial em 6/3. Errani ainda tentou ameaçar as jogadas de Haddad, que respondeu muito bem com viradas até fechar o segundo set em 6/2. Essa foi a segunda vitória de Bia em cinco confrontos com a italiana.

Para a vaga nas oitavas de final, a atleta, que é 11° cabeça de chave, vai encarar Emma Navarro, 23° do ranking e 19° cabeça do torneio espanhol. A americana venceu o único duelo entre as duas tenistas, no WTA 125 de Charleston de 2021.

Na chave masculina do campeonato, os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Wild avançaram para a segunda rodada. Convidado do torneio, o jovem João Fonseca, de 17 anos, encara o norte-americano Alex Michelsen nesta quinta-feira, às 12h40 (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)