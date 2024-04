Troféu Romulo Maiorana 2024 terá momentos especiais para celebrar 30ª edição

O Troféu Romulo Maiorana (TRM) completa sua 30ª edição em 2024, e para celebrar o número especial, a premiação, que ocorrerá na noite de 16 de maio, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, terá momentos especiais para relembrar todos os que já passaram pelo palco do maior prêmio do esporte paraense.

O pequeno “spoiler” foi dado por Cristina Duarte, gerente de marketing do TRM, e Natália Freitas, analista de marketing, que em entrevista para a Rádio Liberal+ falaram um pouco mais sobre a importância do Troféu RM ao longo de 30 edições, as mudanças que já ocorreram, e as novidades que devem ter durante a premiação este ano.

“Falar do Troféu é muito emocionante para nós. A gente acaba conseguindo viver a história dos indicados, e no dia da premiação, vocês não sabem como a gente fica segurando o choro com a expectativa dos atletas e familiares. O Troféu já passou por muitas mudanças, no ano de pandemia, por exemplo, a gente teve que adaptar, fazendo uma premiação para os antigos atletas que já haviam passado pelo troféu. Então a gente conseguiu resgatar um pouco mais da história naquele ano”, disse Natália.

“Esse ano vamos continuar resgatando muito mais essa história. A gente está com uma campanha para reconhecer os atletas que já passaram. Porque o troféu constrói uma história de futuros campeões e é isso que a gente está trazendo para este ano. Durante a cerimônia, teremos momentos especiais já previstos no nosso roteiro”, completou.

Em 2024 a premiação terá o slogan “Troféu Romulo Maiorana. Há 30 edições revelando campeões do esporte paraense!”. Ao todo, o TRM já deu mais de R$ 2 milhões em auxílios para os mais de 290 atletas, projetos e entidades premiados ao longo dos 30 anos de existência.

“A gente está com a expectativa maior, com o coração mais quentinho pela edição desse ano, porque é um projeto longevo, que atravessou três décadas e chegou a 30ª edição. A gente sabe que não é fácil e pela dimensão que ele traz, pela influência realmente que ele exerce no esporte, a expectativa dos atletas, a expectativa de todo um segmento é muito grande por esse projeto”, afirmou Cristina Duarte.

História que marca vidas

Ao longo de 30 anos, o Troféu Romulo Maiorana já mudou a vida de diversos atletas e projetos sociais, demonstrando que é possível ser reconhecido e mudar vidas por meio do esporte. Segundo Natália Freitas, o resgate da história destes atletas e dos projetos participantes iniciou desde a construção do projeto comercial da premiação.

“O troféu já revelou muitos campeões, como o Alan Fonteles, que recebeu o prêmio com 11 anos. E, a gente também já teve a participação do Lyoto Machida, que já tem uma visibilidade nacional. Quando a gente estava construindo o projeto comercial para disparar para os nossos patrocinadores no mercado, a gente foi resgatou essas histórias, e tinha uma de um projeto participante onde responsável pelo projeto foi roubado e um dos assaltantes era uma pessoa que participava do projeto. E aí, a gente conseguiu fazer uma matéria exclusiva e o globo esporte deu para ele um novo troféu”, disse.

“É muito emocionante, a gente às vezes não tem noção do quanto esses projetos precisam de ajuda, e essa bolsa de incentivo que eles recebem com a premiação, a gente já consegue fazer com que eles consigam garantir coisas básicas, que eles não conseguem no dia a dia por falta de apoio. Então tem essa responsabilidade, e só de falar nos projetos desse ano já fico emocionada”, completou.

A gerente de marketing do TRM, Cristina Duarte, também relembrou a importância do projeto no impacto não só na vida dos atletas, mas também das comunidades em que eles e os projetos onde participam, estão inseridos.

“A gente se orgulha muito por ter essa característica, não somente ligada ao esporte, mas também a responsabilidade social, apoiando esse projeto que a gente sabe que são importantes para as comunidades. É lindo ver esses atletas e estes projetos participando, e também a visibilidade que eles acabam tendo ao participar do TRM”, finalizou.