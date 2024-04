Maior premiação esportiva do Pará, Troféu Romulo Maiorana dá ‘largada’ para 30ª edição

Maior premiação do esporte paraense, o Troféu Romulo Maiorana será lançado oficialmente nesta quarta-feira (24/04), pela TV Liberal. Em sua 30ª edição, são 17 categorias de votação, com o público podendo conhecer e votar nos finalistas também a partir desta quarta. Este ano, a cerimônia de premiação será realizada na noite de 16 de maio, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém.

A votação vai até o dia 13 de maio, no site do ge Pará. Os mais votados pela internet receberão um voto que será somado aos do SuperJúri, composto por jornalistas do meio esportivo do Grupo Liberal. A votação especial será realizada no dia 14 de maio. Os votos do público somados ao do SuperJúri definirão os vencedores de cada categoria.

“O Troféu Romulo Maiorana é um projeto legítimo, consolidado, uma tradição no esporte paraense. Comprova a confiança tanto de atletas e de entidades quanto das marcas, que acreditam, apoiam e investem no reconhecimento e na valorização dos nossos talentos esportivos”, ressalta Rodrigo Lopes, diretor de Negócios da TV Liberal.

Todos os atletas que participam da premiação são indicados por suas respectivas federações, considerando o desempenho que obtiveram no ano de 2023. Os premiados serão conhecidos no Teatro Maria Sylvia Nunes, no dia 16 de maio.

Edição comemorativa e histórica

Realizado desde 1993, o Troféu Romulo Maiorana, que leva o nome do fundador do Grupo Liberal, é um dos projetos mais consolidados da Rede Liberal e considerado a maior e uma das mais antigas premiações do esporte paraense.

Este ano, em sua 30ª edição, a premiação terá o slogan “Troféu Romulo Maiorana. Há 30 edições revelando campeões do esporte paraense!”.

Para Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da TV Liberal, este é um bom momento para valorizar a história e a evolução do projeto, além de destacar os grandes talentos que subiram ao pódio na cerimônia de premiação e conquistaram, durante suas carreiras, grandes feitos no esporte nacional e mundial.

“A proposta para a campanha de comunicação deste ano é fazer um resgate histórico da premiação ao longo das últimas três décadas. Vamos revisitar melhores momentos e criar um paralelo com os atletas premiados em edições anteriores e que alcançaram um relevante sucesso ao disputar campeonatos importantes e conquistar títulos expressivos”, disse.

Conheça as categorias do Troféu Romulo Maiorana 2024

Atletismo

Basquete

Ciclismo

Desportos Aquáticos

Futsal

Ginástica

Handebol

Judô

Karatê

Remo

Tênis

Tênis de mesa

Vôlei

Atleta com Deficiência - especial

Árbitro do Ano - especial

Treinador do Ano - especial

Esporte Responsa - especial

Federação do Ano - especial (escolhida apenas pelo SuperJúri)

Personalidade Esportiva - especial (escolhida apenas pelo SuperJúri)

Atleta do Ano - especial (escolhida apenas pelo SuperJúri)