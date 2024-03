Após Pré-Olímpico em Belém, COB quer trazer mais eventos esportivos para o Norte e Nordeste

Após a realização do Pré-Olímpico de basquete feminino em Belém, no mês passado, é objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) trazer mais eventos de grande porte do esporte mundial para as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Quem afirmou isso foi o vice-presidente da entidade, Marco La Porta, em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (7), em Campinas, São Paulo. Segundo ele, a promoção desses eventos é de responsabilidade das confederações esportivas, mas que terá mais incentivo do COB no próximo ciclo olímpico.

"Para gente é sempre muito importante que os torneios pré-olímpicos sejam realizados aqui. Quando a competição é realizada em casa, potencializamos a performance dos nossos atletas. Acho, sim, que o Norte e o Nordeste devem receber mais eventos. Essas regiões têm até recebido algumas competições, como o caso do Pré-Olímpico de basquete, em Belém, e a etapa da Liga Mundial de vôlei, em Recife, mas precisamos expandir esse horizonte", disse.

Especificamente sobre o torneio Pré-Olímpico realizado em Belém, La Porta avaliou positivamente a organização do evento. Em cada um dos três dias de competição, o ginásio Mangueirinho, sede das partidas, recebeu público superior a sete mil pessoas.

Brasil e Austrália pelo Pré-Olímpico de basquete, em Belém (Reprodução/ FIBA)

"Avalio muito bem o Pré-Olímpico em Belém. Infelizmente, batemos na trave e deixamos nossa classificação escapar por pouco. No entanto, tivemos um apoio fantástico da torcida. Apoiamos totalmente essas iniciativas das confederações, de trazer eventos como esse pro Brasil, sobretudo pro Norte e pro Nordeste", explicou.

Nos dias 7, 9 e 10 de fevereiro, quatro seleções disputaram, em Belém, três vagas para os Jogos Olímpicos de Paris. Classificaram para as Olimpíadas a Austrália, a Alemanha e a Sérvia. O Brasil, apesar de dono da casa e atual campeão pan-americano, não conseguiu a vaga no torneio.

Azul e COB fecham parceria

Com a presença de atletas, Azul e COB anunciam parceria para os Jogos de Paris (Divulgação/ Azul)

A declaração de Marco La Porta ocorreu durante a oficialização de uma parceria entre o COB e a Azul Linhas Aéreas, que ocorreu no hangar da empresa no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. O evento, que teve a presença da reportagem do O Liberal, teve a presença de membros do Comitê, da Azul e de atletas que vão representar o Brasil em Paris, como Alison dos Santos (Atletismo), Flávia Saraiva (Ginástica), Letícia Oro Melo (Atletismo) e Diana Duarte (Vôlei).

Por conta da parceria, além de ser responsável por fazer o transporte dos atletas brasileiros para Paris, a Azul vai criar mais um voo comercial para a França, a partir do final de abril, partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, local onde a companhia opera seu maior hub. Além disso, nas viagens internacionais, a companhia vai oferecer um cardápio franco-brasileiro aos passageiros.