Pré-Olímpico de basquete feminino: torcida paraense é destaque por festa em jogo do Brasil; vídeo

A vitória brasileira na estreia do Pré-Olímpico de basquete feminino em Belém contra a Austrália escapou. Mas, a torcida paraense marcou presença no ginásio Mangueirinho e não deixou de apoiar o Brasil em nenhum momento. Além do jogo movimentado e bem disputado entram as duas seleções, o destaque da noite foi os torcedores que fizeram a maior festa.

Antes da partida, o público presente nas arquibancadas do ginásio cantou o hino nacional brasileiro à capela. A festa dos torcedores deixou as jogadoras animadas e surpresas com tamanha motivação. A cada ponto e movimentação em quadra, a torcida gritava e festejava.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Time Brasil no Instagram destacou animação dos torcedores. "Essa torcida está muito linda, está de arrepiar. A hora que cantou o hino nacional, o pessoal virando junto com a gente", declarou a ala Leila.

Por meio das redes sociais, a ala e pivô Sassá também falou sobre o público do jogo. Essa torcida foi demais! Belém, vocês estão de parabéns!", escreveu a jogadora nos stories do Instagram.

Pré-Olímpico

O Brasil acabou perdendo por 60 a 55 para a Austrália. O jogo foi muito movimentado e disputado entre as seleções, sendo decidido no final. A partida também foi marcada por um erro da arbitragem ao anotar o placar do confronto. Por conta disso, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou uma nota de repúdio e de protesto contra os árbitros.