Pré-Olímpico de Basquete feminino: CBB protesta contra arbitragem do jogo entre Brasil e Austrália

A Seleção Brasileira feminina de basquete estreou no Pré-Olímpico contra a Austrália na última quinta-feira (8), no ginásio Mangueirinho, em Belém. Como esperado, a partida foi difícil e o Brasil acabou sendo derrotado por 60 a 55 pelas australianas. No final da partida, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) reclamou da arbitragem que errou o placar na reta final do confronto.

Em nota divulgada após a partida, a CBB informou que no quarto período o placar que seria de 53 a 53 foi anotado na súmula e no placar do ginásio como 54 a 53 para o time australiano.

"O Brasil vencia o jogo por 52 a 49, com pouco mais de seis minutos para o fim. A Austrália diminuiu para 52 a 51, em bola de dois pontos. Na sequência do duelo, a Seleção cometeu falta de ataque e na posse seguinte, a Austrália colocou mais uma bola de dois pontos, o que deixaria o placar em 52 a 53. Na súmula e no placar do ginásio, exposto para todas as atletas e público, foi exibido 52 a 54 para as australianas", detalhou a nota.

Ainda segundo o comunicado, a comissão técnica do Brasil chegou a reclamar com a arbitragem e que todos haviam identificado o erro, desde a torcida até a transmissão do jogo na TV.

"Ao fim do jogo, a diretoria da CBB foi até a mesa para fazer o protesto, solicitando no mínimo a alteração do ponto, o que não ocorreu por parte da mesa, sendo mantido o placar final em 60 a 55", afirmou a CBB.

A confederação argumentou que o erro não mudou o placar do jogo mais "alterou a dinâmica dos minutos finais". A CBB protestou com a FIBA (Federação Internacional de Basquete) e aguarda resposta.

"O erro pode não ter mudado o placar final do duelo, mas é límpido que alterou a dinâmica dos minutos finais do jogo, mexeu psicologicamente com a equipe e, diante de uma competição tão forte, organizada e importante, valendo vaga olímpica em Paris 2024, não poderia de fato nenhum ocorrer, pois na disputa também por saldo, qualquer ponto faz a diferença. Protestamos junto à FIBA, acionamos o departamento jurídico da CBB para tomar as medidas cabíveis e esperamos uma resposta à altura da entidade maior do basquete mundial", concluiu a nota.

O próximo jogo do Brasil é no sábado (10), às 20h, contra a Sérvia, no ginásio Mangueirinho. Já a Austrália enfrenta a Alemanha, no mesmo dia, às 17h. O Pré-Olímpico dar três vaga diretas para as Olimpíadas de Paris 2024.