Seleção Brasileira de Basquete: Didi é cortado e Reynan é chamado para jogos em Belém

A Seleção Brasileira masculina de basquete sofreu uma baixa para os dois jogos que serão disputados em Belém, nos dias 21 e 24 de novembro, pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025. O ala Didi Louzada, do Franca Basquete, foi cortado da Seleção, com uma contusão muscular no quadril. O técnico Aleksandar Petrovic anunciou que o ala Reynan dos Santos, que atua pelo Pinheiros, será o substituto de Didi nas partidas em Belém. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), em seu site oficial.

Reynan foi campeão do Sul-Americano com o Pinheiros Sub-17, além de ter ficado com o vice na Copa América Sub-18 pela Seleção. Ele também esteve no grupo do Brasil que participou da Copa do Mundo Sub-19 e conquistou o título com a camisa do Brasil da Globl Jam. O atleta também esteve inscrito no Draft da NBA, na atual temporada, mas acabou retirando seu nome.

Reynan dos Santos irá substituir Didi na Seleção (Gabriella Garbim/ECP)

A equipe brasileira se apresenta para a viagem a Belém no dia 18 de novembro. A primeira partida está marcada para o dia 21, contra o Uruguai, no Ginásio Mangueirinho. Já o segundo jogo está marcado para o dia 24, diante do Panamá, no mesmo local. As partidas terão início às 20h. Após essas partidas restarão dois jogos fora de casa, com partidas longe da torcida brasileira, no mês de fevereiro de 2025. Para conquistar a vaga na AmeriCup, que será disputada no mês de agosto, basta o Brasil vencer dois, dos quatro jogos restantes, que carimba o passaporte para a competição.

Os ingressos para as partidas da Seleção Brasileira masculina de Basquete em Belém já estão disponíveis, no site www.ingressosa.com, ou em qualquer loja da Chilibeans espalhadas por Belém.

Seleção Brasileira masculina - Convocados

Raulzinho - Pinheiros-SP

Alexey Borges - Flamengo-RJ

Elinho - Corinthians-SP

Georginho - SESI Franca-SP

Gui Deodato - Flamengo-RJ

Reynan - Pinheiros-SP

Zu Júnior - SESI Franca-SP

Ruan Miranda - Flamengo-RJ

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR

João Marcelo “Mãozinha” - Memphis Hustle-EUA

Marcio Henrique - RatioPharm Ulm-ALE

Mathias Alessanco - Bétis-ESP

Nathan Mariano - SESI Franca-SP