Planejamento de 2025 passa por elenco forte no Remo, que mira jogadores no mercado; veja quem são

Com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo busca no mercado, alternativas para compor o elenco para a temporada 2025. O clube já está na em busca de jogadores e alguns nomes começam a surgir nos bastidores da Toca do Leão.

Os nomes de quatro jogadores vieram à tona no Baenão. Com o time na Série B, a diretoria do clube não quer que ocorra o mesmo de 2021, quando o Remo subiu e no ano seguinte amargou o rebaixamento. O planejamento da diretoria é com que o clube chegue à Série A, mas para isso é necessário ter um elenco forte. Um dos nomes que fortes para que vista a camisa do Leão em 2025 é do meia-ofensivo Dodô, de 30 anos, que estava jogando no Kazma SC, do Kuwait. Ele teve passagens pelo Atlético-MG, Figueirense-SC, Chapecoense-SC, Botafogo-SP e Atlético-GO, além de Fortaleza-CE, onde trabalhou com Sérgio Papellin, atual executivo de futebol azulino. De acordo com uma fonte interna do clube, as negociações avançaram e ele pode ser o primeiro reforço para 2025.

Dodô jogando pelo Atlético-GO (Ingryd Oliveira / ACG)

Além de Dodô, o Remo também busca na Série B deste ano, um outro possível reforço. O zagueiro Bruno Melo, que está no Coritiba-PR, é um dos jogadores que o clube azulino quer contar para a próxima temporada. Com 32 anos, o jogador também atua de lateral-esquerdo e possui uma das características que o técnico do Remo [Rodrigo Santana] quer, que é um atleta “coringa”, que se adapta e pode jogar em outras funções. Bruno jogou sete temporadas no Fortaleza e ainda pertence ao clube cearense, já que está atuando no Coxa por empréstimo. A equipe alviverde possui interesse na permanência do atleta, mas ela teria que exercer a compra de Bruno Melo junto ao FEC e isso é uma dificuldade encontrada pelo Coritiba. Como Bruno já trabalhou com Sérgio Papellin no Fortaleza, o Remo abriu negociação com o zagueiro, que pode pintar no Baenão.

Bruno Melo teve foi titular absoluto no Coritiba nesta temporada (JP Pacheco / Coritiba)

Outros dois nomes ganharam força no Remo, mas seguem apenas como especulações. Os atacantes Gustagol, que joga na China e Alef manga, que defende o Coritiba, foram sondados pela diretoria, porém, de acordo com uma fonte interna do clube, não passou de apenas uma mera sondagem. Gustavo, conhecido como Gustagol, está com 30 anos e atua no Shanghai Port, da China. Essa é a primeira temporada dele no futebol chinês, já que ficou por quatro anos defendendo o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. Gustagol acumula passagens pelo Corinthians-SP, Internacional-SC, Bahia-BA, Criciúma-SC, Goiás-GO e Fortaleza-CE, onde também trabalhou com Sérgio Papellin, atual executivo remista. O valor do salário do jogador seria a principal dificuldade enfrentada pelo Remo, para uma possível contratação, porém, não tiveram tratativas entre clube e staff do atleta. Nesta temporada Gustagol fez 33 jogos e marcou 21 gols.

Gustagol atuando pelo Fortaleza (Tiago Gadelha/FEC)

O mesmo ocorreu com o atacante Alef Manga, que está no Coxa. Aos 29 anos, Manga retornou aos gramados, após cumprir suspensão por estar envolvido em esquema de apostas. O atleta não deve permanecer no Coritiba em 2025, estando livre no mercado após o término da Série B, porém, sua vinda não é vista com bons olhos no Baenão e o jogador é encarado como especulação. Nessa temporada Alef Manga fez quatro jogos e marcou um gol.

Alef Manga não deve permanecer no Coxa em 2025 (Geraldo Bubniak/AGB)

O Remo já possui data marcada para iniciar a pré-temporada. O Leão dará início à temporada 2025 no dia 4 de dezembro, para exames com jogadores que tiveram seus contratos renovados e também com atletas que já tinham vínculo com o Remo. A diretoria do clube optou por não sair de Belém e irá realizar a pré-temporada no Baenão, utilizando a estrutura do clube como academia e área do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), além de refeitório. Os atletas irão descansar em um hotel da cidade e todos os dias retornarão ao Baenão para os treinos.