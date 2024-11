Remo está próximo de acordo com lateral da Chapecoense e negocia com finalistas da Série C

O elenco do Remo começa a tomar forma para 2025. Além das peças que permaneceram no time, novos atletas podem ser anunciados em breve. De acordo com informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal por uma fonte ligada ao clube azulino, pelo menos quatro jogadores estão na mira do Leão Azul, e com conversas estão bastante adiantadas.

Segundo as informações, os atletas seriam o lateral direito da Chapecoense Marcelino, o atacante MV, que defende o Volta Redonda, e mais dois jogadores que foram finalistas da Série C.

Nome forte para chegar ao Remo, Marcelino defende a Chapecoense na Série B atualmente. Segundo as informações, o contrato com o lateral está praticamente fechado. O atleta tem 26 anos e fez uma boa temporada pela equipe catarinense. Ao todo, foram 36 jogos, três gols marcados e quatro assistências até o momento. Além da Chapecoense, o jogador passou pelo Vila Nova-GO, Confiança-SE e pela base do Fluminense e Grêmio.

Já o atacante MV estaria nos planos do clube azulino para empréstimo. Conforme as informações, o nome do jogador voltou a ser ventilado, e existe uma possibilidade de ele ser emprestado ao Remo. Com 26 anos, o atleta pertence ao Volta Redonda–RJ, onde foi campeão da Série C.

Nesta temporada, MV fez 35 jogos, balançou as redes oito vezes e deu quatro assistências para gols. Na carreira, além do clube carioca, o jogador teve passagens pelo Ypiranga-RS e pelo Pérolas Negras-RJ, todos sob o regime de empréstimo.

O Remo também monitora outros dois jogadores que foram finalistas da Série C deste ano. O nome dos atletas não foi revelado, mas, segundo a fonte, as conversas estão bem adiantadas. Até o momento, o clube azulino não anunciou nenhuma contratação de fora para a temporada de 2025.

Após a conquista do acesso, o time focou em fazer as dispensas e renovações com os atletas que permaneceram na equipe. Na última segunda-feira (20), o nome do meia Lucas Mais, ex-Santos e atualmente no Sport-PE foi ventilado. Conforme informações no site RTI Esportes, o clube azulino estaria de olho no jogador.