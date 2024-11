Copa Verde 2025: CBF deve informar calendário nas próximas semanas; regulamento segue indefinido

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário do futebol brasileiro de 2025, sem as Copas Verde e do Nordeste. As competições de caráter regionais, devem ter seus calendários divulgados nas próximas semanas, de acordo com uma fonte interna da Federação Paraense de Futebol (FPF), consultada pelo O Liberal.

A Copa Verde faz parte do futebol calendário do futebol nacional desde 2014. A competição que já deu vagas diretas na Copa Sul-Americana, perdeu força com o passar dos anos, não conseguiu mais premiar seu campeão com vaga em competições internacionais e a falta de incentivo e premiação, fez com que ano após ano, vários clubes, muitos deles tradicionais, desistissem de jogar o torneio, que atualmente dá ao campeão uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte.

O intuito da CBF é que o calendário da Copa Verde saia do papel nos próximos 15/20 dias, o mesmo ocorrendo com a Copa do Nordeste. Possíveis mudanças no formato de disputa da Copa Verde foram tema de debate, principalmente entre os clubes, que não enxergam tanta vantagem em colocar seus atletas em campo, já que o retorno financeiro fica aquém das tradições das agremiações, porém, ao que tudo indica, correntes dentro da CBF, não quer que tenham mudanças na fórmula de disputa da Copa Verde. O martelo sobre o regulamento da competição ainda não foi batido.

Taça da Copa Verde deste ano, levantada pelo Paysandu (Staff Images / CBF)

O futebol paraense é o que mais vezes venceu a Copa Verde. São cinco taças conquistadas, uma com o Remo (2021) e quatro pelo Paysandu (2016, 2018, 2022 e 2024), com o Papão defendendo o título no ano que vem. Em todas as edições da Copa Verde, sempre um clube paraense esteve na final.

Para a temporada 2025, o Remo, clube que já levantou a taça da competição, estuda não participar da Copa Vede. Esse assunto é discutido internamente pelos dirigentes e comissão técnica, que querem com que o torneio seja mais atrativo aos clubes e também com um novo formato de disputa.