Remo faz proposta alta ao atacante Alef Manga e aguarda resposta do jogador; veja valores

O Remo segue atento ao mercado e busca jogadores nessa reta final da Série B. Um desses atletas é o atacante Alef Manga, de 29 anos, que está no Coritiba-PR. O jogador não irá permanecer no Coxa para a próxima temporada e o Remo procurou o staff do atleta e realizou uma proposta e aguarda a decisão.

O Núcleo de Esportes de O Liberal apurou que o Remo fez uma proposta que gira em torno de R$ 250 mil por mês pelo atacante, que, por sua vez, aguarda a movimentação do mercado para dar uma resposta. O valor é bem superior ao que o atacante recebe no clube paranaense, que gira em torno de R$ 120 mil mensal.

