'Clube de Todos': Remo lança uniforme em celebração ao Dia da Consciência Negra

O Remo anunciou uma coleção especial para celebrar o Dia da Consciência Negra. O clube azulino apresentou, na manhã desta quarta-feira (20), o novo uniforme que é todo preto. O manto é uma parceria da equipe com a fornecedora de material esportivo Volt.

A camisa, além de ser predominantemente preta, tem desenhos étnicos inspirados na cultura africana, que foram colocados em formato circular ao redor do escudo estilizado do time azulino. O uniforme também possui um tecido personalizado, com uma "textura" e possui um patch na parte inferior da peça.

O desenho tem um punho cerrado, símbolo da luta antirracista, e a frase "Clube de Todos". Segundo o Remo, a coleção é uma forma do time demonstrar o seu compromisso com a causa.

O novo manto já está disponível em todas as Lojas Oficiais do clube, espalhadas pela Região Metropolitana de Belém, ou pelo site lojadoremo.com.br. A peça custa R$ 229,90.

"Estamos muito contentes em participar mais um ano desse momento tão importante em prol do combate ao racismo no esporte e na sociedade. O Clube do Remo está ao lado da Volt Sport nesta campanha e assim podemos contribuir com essa causa extremamente relevante”, declarou Glauber Gonçalves, vice-presidente do Leão.

Racismo no futebol

Sendo o esporte mais popular do mundo, o futebol é também o que mais registra casos de racismo e discriminação. Segundo dados do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, os casos de racismo no futebol brasileiro aumentaram quase 40% em 2023.

Conforme o levantamento, foram registrados 136 incidentes racistas, 39% a mais que os registrados em 2022 (98). Vale destacar que no Brasil o racismo é crime e o agressor pode sofrer uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Uma das vitímas tem sido o brasileiro Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira. O jogador sofreu inúmeros ataques racistas por parte de torcedores de times rivais na Espanhal e tem sido uma voz ativa na luta contra a discriminação racial.

O Dia da Consciência Negra, no Brasil, remete ao dia em que o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, foi morto e marca a luta antirracista no país.