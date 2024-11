Com o fim da temporada, meia se despede do Remo após acesso e diz: 'Ficarei na torcida pelo Leão'

O meia Matheus Anjos é mais um jogador que deixa o Remo após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Por meio das redes sociais, o atleta se despediu do time azulino, agradeceu à equipe, destacou o prazer de jogar no Leão Azul e afirmou que seguirá na torcida pelo clube.

"Hoje me despeço desse grande clube e de uma torcida fantástica, que tive o prazer de conhecer e jogar", escreveu o jogador. "Nosso principal objetivo do ano foi cumprido, o acesso. Deixo aqui meu agradecimento a todos que fizeram parte desse momento e ficarei na torcida pelo Leão", completou Matheus Anjos.

Natural de Campinas, São Paulo, o jogador chegou ao Remo no início da temporada e fez parte da campanha que terminou com o vice-campeonato no Campeonato Paraense, a participação na Copa Verde e a conquista do acesso à Segunda Divisão do futebol brasileiro.

Nesse período, Matheus defendeu a camisa azulina em 21 jogos, não marcou gols, mas deu uma assistência, além de ter sido uma peça importante no meio de campo do time. Além do Leão Azul, o meia teve passagens de destaque por ABC-RN, Ponte Preta, Botafogo-SP e Athletico-PR.

Matheus Anjos se junta a outros atletas azulinos que deixaram o clube no fim da temporada, como os atacantes Ribamar e Pedro Vitor, o zagueiro Bruno Bispo, o lateral Raimar, entre outros. Ainda não se sabe qual será o próximo destino do jogador.

Após o fim da temporada para os azulinos, o Remo renovou com alguns jogadores, como Ytalo, Jaderson, Rafael Castro e Pavani, e encerrou os contratos com outros, como Matheus Anjos. Atualmente, o clube está no mercado em busca de reforços para fortalecer o time e iniciar 2025 brigando na parte de cima da tabela da Série B.