Clube do Remo: artilheiro Ytalo fala sobre gol do acesso, renovação e futuro da carreira no Leão

Uma das principais peças do Clube do Remo em 2024 foi o atacante Ytalo, que marcou o último e mais importante gol do Leão na temporada, garantindo o acesso da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Com a renovação oficializada, o jogador conversou com a equipe de esportes de O Liberal para falar sobre sua jornada com a camisa azulina até a maior conquista do ano.

O gol do acesso foi marcado pelo atacante aos 48 minutos do primeiro tempo, em partida contra o São Bernardo, pela 5ª rodada do quadrangular decisivo da Série C, diante de mais de 50 mil torcedores azulinos presentes no Mangueirão, que bateram recordes de público para apoiar o time no jogo mais importante da temporada. Segundo Ytalo, ele chorou pelo feito.

“Foi muita emoção, é uma coisa que a ficha só cai depois. Eu chorei como uma criança no carro no dia seguinte, lembrando como foi difícil o começo, mas que, no final, deu certo. Sem sombra de dúvida, foi o mais importante da minha carreira, pelo momento difícil que passei no começo do ano, antes de começar o Brasileiro. E quem está no clube sabe o quanto trabalhei para poder ajudar meus companheiros”, disse.

O momento difícil mencionado pelo jogador ocorreu no início da temporada, quando ele recebeu diversas críticas pelo desempenho abaixo do esperado nos primeiros meses no Leão, principalmente em relação ao custo-benefício. O atacante chegou ao Remo no início do ano para reforçar o ataque azulino. Ao todo, foram 36 jogos com a camisa do Remo, entre Parazão, Copa Verde e Série C, e 10 gols marcados, sendo seis na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jogador, os momentos iniciais conturbados contribuíram para sua vivência ao fim da temporada.

“Eu lido muito bem com a pressão, pela rodagem que tenho. Absorvo muito bem e sei que, com trabalho, alcançamos nosso objetivo. Sempre foi assim na minha vida e, graças a Deus, sempre consegui dar a volta por cima. Agradeço por cada crítica, por cada mensagem de carinho, que estarão sempre no meu coração. E ano que vem, estarei lutando todos os dias para fazer o meu melhor, por eles e por toda a instituição do Clube do Remo”, afirmou.

Agora, o foco do jogador está na temporada de 2025, que, antes da disputa da Série B, começará com o Campeonato Paraense e a Copa Verde. Para Ytalo, as expectativas são as melhores para o próximo ano, e ele não tem medo de perder espaço na equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana.

“Agora é esperar para ver as contratações, para poder saber qual direção seguir, mas pelos boatos e conversas que tive com pessoas do clube, o foco será montar um time para brigar por coisas grandes. E espero que possamos alcançar todos os objetivos traçados. Não tenho receio nenhum, quanto mais jogadores de qualidade, melhor para o treinador e para a equipe. Eu não penso só em mim, penso no time como um todo”, explicou.

Para o atacante, o único objetivo pessoal no Remo é continuar sendo uma das peças essenciais do time: “Trabalhar para estar sempre jogando e ajudando meus companheiros a conquistar todos os nossos objetivos traçados no começo do ano”, finalizou.