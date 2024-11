Remo entra em semana decisiva de contratações e reforços podem ser anunciados

O Remo vive um momento de especulações, porém, muitos atletas estão em negociações avançadas com a diretoria azulina, que tenta fechar as contratações visando a temporada 2025. Essa semana é decisiva para o clube azulino, que, dependendo da procura por outros times, pode perder algumas negociações. É possível que algumas contratações sejam anunciadas nesta semana.

A diretoria do Remo trabalha junto com o executivo de futebol, Sérgio Papellin, e também com técnico Rodrigo Santana, em busca de atletas que possam ajudar o Leão Azul em 2025, já que o clube terá pela frente uma temporada cheia, com as disputas do Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e do Brasileirão da Série B, competição que o clube volta a jogar depois de quatro anos.

De olho no mercado, o Remo busca fechar contratos com o meia Dodô, de 30 anos, que estava jogando pelo Kazma SC, do Kuwait. Ele está na mira azulina para a temporada e já está com tratativas avançadas, porém, valores dificultam a contratação do atleta, que teve passagens pelo Atlético-MG, Atlético-GO, Figueirense-SC, Chapecoense-SC, além de ter jogado nos Emirados Árabes no Khorfakkan e no Ajman. Dodô atuou também no Fortaleza-CE na temporada 2019 e trabalhou com o executivo Sérgio Papellin no Leão do Pici.

Outro que pode pintar na Toca do Leão é o lateral-direito Marcelinho, de 26 anos, que estava disputando a Série B do Brasileiro pela equipe da Chapecoense-SC. O jogador interessa ao Remo e iniciou conversas com diretoria visando um vínculo para 2025. Neste ano, Marcelinho disputou 36 partidas pela equipe catarinense e marcou três gols, além de ter dado quatro assistências.

Além desses dois atletas, o Remo busca jogadores que estavam no Coritiba-PR nesta temporada. O zagueiro Bruno Melo está no radar azulino e pode ser uma das novidades no Baenão. O jogador que atua também de lateral-esquerdo, interessa o Remo e ao próprio Coxa, porém, para ficar no clube alviverde, o Coritiba teria que comprar seus direitos federativos junto ao Fortaleza. O jogador também já trabalhou com o executivo do Remo, Sérgio Papellin, quando este no Tricolor cearense.

Outro que pode fechar é o atacante Alef Manga, que está no Coxa, mas que teve que cumprir punição do Superior tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por envolvimento em apostas esportivas. O atacante recebeu uma proposta de R$250 mil do clube azulino para vestir a camisa do Leão em 2025, mas segue aguardando a movimentação do mercado.

A pré-temproada do Remo está marcada para iniciar no dia 4 de dezembro e será feita toda no Baenão, utilizando o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), além de um hotel, onde os jogadores ficarão hospedados. Essa é a primeira parte da temporada, que contará com jogadores que tiveram seus contratos renovados e também por atletas do clube. No início de janeiro, após o período de férias, os novos contratados se juntam ao restante do elenco para iniciar a preparação para as competições.