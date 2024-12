Remo anuncia novo diretor para o Departamento Médico do clube

O Remo realizou, na manhã deste domingo (1°), um evento para a apresentação do novo diretor do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). O médico Antônio Jorge será responsável pelo departamento, juntamente com o médico Jean Kley.

O evento também contou com a entrega de certificados para os funcionários que trabalham no local, como nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas e outros parceiros do clube. Além disso, foram inauguradas as placas de expansão do espaço. A cerimônia contou com a presença do atual presidente do Conselho Deliberativo (Condel), Fábio Bentes.

O NASP do Remo funciona no estádio Baenão, casa do clube azulino. O espaço foi inaugurado em 2019 e idealizado pelo médico Jean Kley, que também comanda o departamento médico do time. O local conta com todo o suporte necessário para que o atleta tenha um acompanhamento adequado, evite lesões graves e possa se recuperar de eventuais problemas.

Vale destacar que o trabalho desenvolvido no espaço será muito importante para o Leão Azul na próxima temporada, que será muito mais desgastante, com mais jogos e viagens, o que pode exigir bastante dos jogadores e afetar a parte física dos atletas.

Com o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B, o clube azulino pode chegar a fazer mais de 60 jogos na temporada. Assim, será extremamente importante realizar um trabalho de recuperação e prevenção com os atletas do clube.

O Remo começa oficialmente o ano em janeiro com o Campeonato Paraense. Porém, a equipe inicia os trabalhos na pré-temporada já no próximo dia 4 de dezembro. A preparação será feita no estádio Baenão e dividida em duas partes: uma com os atletas já garantidos para 2025, que permaneceram no clube, e a segunda com os jogadores que ainda vão chegar ao time.

Por conta da pré-temporada, o Leão Azul iniciou um trabalho de revitalização no campo do clube, que deve ficar pronto ainda este mês. A equipe ficará hospedada em um hotel de Belém e terá como base de treinos o Baenão, a academia e a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).