Clube do Remo: gramado do Baenão recebe revitalização em preparação para a próxima temporada

A temporada 2025 está chegando e os times paraenses estão preparando todos os setores para o primeiro desafio do ano: o Campeonato Paraense. Visando a pré-temporada e os possíveis jogos do próximo ano, o Clube do Remo está realizando uma revitalização nos gramados do Estádio do Baenão, para receber a comissão técnica e o elenco nas melhores condições.

A expectativa do clube é que o serviço seja concluído até dezembro. O auxiliar de manutenção do campo, Milton Maia, explicou que já foram realizados, até o momento, os serviços de descompactação e aeração do gramado, corte vertical do gramado e de adubação com areia.

“O trabalho de revitalização é justamente pela causa do desgaste do tempo. Agora nós estamos fazendo um trabalho que é justamente para a recuperação do gramado, fazendo uma descompactação, tirando o mato velho. A gente jogou veneno e fizemos essa limpeza, tiramos tudinho, e agora estamos jogando areia, que é justamente para dar força ao gramado, à grama. Depois disso aí nós vamos ter um trabalho também de adubação. Vai ser para fortalecer mais a grama e revitalizar, fazer um trabalho mais em praticidade tendo a deixar o campo mais vivo”, disse.

O Leão volta ao Baenão em dezembro, para os trabalhos da pré-temporada. O elenco azulino deve ficar hospedado próximo ao Estádio, a fim de facilitar o trabalho comandado pelo técnico Rodrigo Santana, já que o clube terá pela frente uma temporada cheia, com as disputas do Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e do Brasileirão da Série B, competição que o time volta a jogar depois de quatro anos.

No início de janeiro, após o período de férias, os novos contratados se juntam ao restante do elenco para iniciar a preparação para as competições.