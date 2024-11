Com a renúncia de Milton Campos, Condel do Remo deve eleger novo vice-presidente

Procura-se um vice-presidente para o Clube do Remo. Após a renúncia de Milton Campos, uma das duas vagas do segundo posto do Conselho Diretor está em aberto. De acordo com o estatuto social do clube, o preenchimento do cargo deve ser feito a partir do presidente Antônio Carlos Teixeira, que terá a missão de montar uma lista tríplice.

Conforme o estatuto do clube, dois vice-presidentes compõem o Conselho Diretor ao lado do presidente. Sem Milton, a função segue nas mãos de Glauber Gonçalves, que logo deve ter um novo dirigente ao seu lado. A carta magna do clube diz na Seção III, artigo 94, inciso 2 o seguinte:

"Havendo vacância, renúncia ou impedimento permanente do vice-presidente, caberá ao Conselho Deliberativo (Condel), eleger um novo vice-presidente entre os associados do clube, constantes em lista tríplice indicada pelo presidente do Conselho Diretor". Neste caso, caberá a Tonhão formular os candidatos ao cargo e ao Condel a função de eleger.

Trajetória

O advogado, ex-deputado e ex-vice prefeito de Castanhal ocupava a vice-presidência do Leão Azul há pouco menos de um ano, mas sua relação com o clube vem de tempos anteriores. Milton começou a atuar na direção do clube há cerca de dez anos, logo após o time perder a final da Copa Verde para o Cuiabá-MT.

Além de ter passado pelo Conselho Deliberativo da equipe (Condel), o advogado também esteve à frente do departamento jurídico do Leão Azul e de outros setores até chegar à vice-presidência, integrando a chapa liderada por Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão.