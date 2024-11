Vice-presidente do Remo, Milton Campos renuncia ao cargo: 'É um ponto final'

O vice-presidente do Remo, Milton Campos, renunciou ao cargo no time azulino. A informação foi confirmada pelo próprio dirigente na manhã desta quinta-feira (28). Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal, o advogado afirmou que a decisão foi tomada por "questões particulares" e destacou que não houve "nenhum problema no clube".

Milton Campos ocupava a vice-presidência do Leão Azul há pouco menos de um ano. A chapa do advogado, liderada pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, venceu as eleições do ano passado. Antes disso, o azulino foi presidente do Conselho Deliberativo (Condel).

"Saio da gestão do Tonhão, mas não saio do Remo. Continuo sócio, acompanhando de perto, e, se necessário, estou à disposição para ajudar novamente. Contudo, desta diretoria, é um ponto final. Não há retorno nem desfazimento dessa decisão. Agora, como torcedor, sei que há momentos em que o coração fala mais alto", declarou Milton ao Núcleo de Esportes de OLiberal.

Matéria em atualização