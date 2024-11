Com promoção para sócios, Remo anuncia 3ª edição de Festival Gastronômico

Os amantes da boa culinária têm um compromisso marcado. No próximo dia 14 de dezembro, das 12h às 20h, a sede social do Remo será palco do 3º Festival Gastronômico – edição Na Brasa. O evento promete reunir o melhor da gastronomia com um cardápio exclusivo voltado para os assados, assinado por chefs renomados nacional e internacionalmente.

Com um formato de Open Food e Open Bar, o festival oferecerá uma ampla variedade de carnes, servidas em estações temáticas. A experiência gastronômica será complementada por uma programação musical e uma feirinha com produtos diversos para os participantes.

Os ingressos já estão disponíveis para venda nas lojas oficiais do Remo. Para o público geral, o valor é de R$150. Já sócios-torcedores, sócios remidos e proprietários têm direito a um valor promocional de R$130.