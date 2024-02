Vice-presidente do Remo dispara contra permanência de Catalá: 'Uma insanidade'

A decisão de manter o técnico Ricardo Catalá no comando técnico do Remo não foi bem aceita por todos os membros da diretoria azulina. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o vice-presidente do clube, Milton Campos, disse que a permanência do treinador foi uma "loucura". Apesar disso, ele disse que respeita a decisão tomada pelo presidente remista, Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão".

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Eu não participei da reunião de mais cedo, até porque o Tonhão tem tomado as decisões do futebol sozinho, mas eu sou totalmente contra a permanência do Catalá. Acho que é uma insanidade que tão fazendo, que beira à loucura. Apesar disso, eu respeito, porque o presidente foi eleito e ele que manda. Mas isso é uma enorme falta de respeito com o torcedor", afirmou o vice azulino.

VEJA MAIS

Após ser presidente do Conselho Deliberativo (Condel) do Remo, Milton Campos foi eleito como um dos vice-presidentes do clube no ano passado, na chapa de Antônio Carlos Teixeira. Assim como o atual mandatário azulino, Milton fica no cargo até o final da temporada de 2027.

Entenda o caso

Após a eliminação do Remo na primeira fase da Copa do Brasil para o Porto Velho-RO, a diretoria azulina decidiu pela continuidade do técnico Ricardo Catalá no comando da equipe. A informação foi divulgada no final da tarde desta quarta-feira (21), após uma reunião entre dirigentes do clube e o treinador.

Segundo o clube, a definição pela permanência do treinador ocorreu em "consenso" por todos os presentes na reunião. O Leão completou o comunicado dizendo que na quinta-feira (22), durante a reapresentação do elenco, haverá uma conversa geral com os jogadores. Nesse momento, o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, assim como o executivo de futebol Sérgio Papellin, dão explicações à torcida sobre a decisão.