Remo é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil em uma a cada três participações; entenda

O Remo perdeu para o Porto Velho-RO por 1 a 0 na última terça-feira (20) e foi eliminado da primeira fase da Copa do Brasil. Apesar de traumático para os torcedores, uma saída precoce do maior torneio mata-mata do país não é novidade para o Fenômeno Azul. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão foi eliminado na primeira fase em 12 das 33 vezes que disputou a competição.

Isso significa que o Leão Azul sai da Copa do Brasil na primeira fase em 36% das edições que participou. Isso representa uma eliminação precoce em mais de um terço dos torneios disputados.

Ainda segundo o levantamento, as eliminações precoces têm sido cada vez mais frequentes nos últimos anos. Quase metade das 12 eliminações - cinco - ocorreram nas últimas dez temporadas. Além disso, três dessas derrotas ocorreram para equipes que estavam em divisões iguais ou inferiores a do Leão.

Veja os números

1997 - Atlético-MG 6 x 5 Remo (agregado nos dois jogos)

1999 - Guarani 4 x 2 Remo (agregado nos dois jogos)

2002 - Náutico 6 x 5 Remo (agregado nos dois jogos)

2004 - Palmas 4 x 3 Remo (agregado nos dois jogos)

2008 - Central 2 x 0 Remo (agregado nos dois jogos)

2013 - Flamengo 4 x 0 Remo (agregado nos dois jogos)

2014 - Internacional 6 x 1 (partida única)

2015 - Athletico-PR 2 x 2 Remo (agregado nos dois jogos - Remo eliminado nos pênaltis)

2016 - Vasco 3 x 1 Remo (agregado nos dois jogos)

2017 - Brusque 2 x 1 Remo (partida única)

2019 - Serra 1 x 0 Remo (partida única)

2024 - Porto Velho 1 x 0 Remo (partida única)

Derrotas marcantes

A eliminação para o Porto Velho-RO se tornou ainda mais impactantes devido ao desnível técnico entre as equipes. Ao contrário do Leão, que vai disputar a Série C este ano e está no sexto jogo na temporada, o time de Rondônia está na Quarta Divisão e não disputava uma partida oficial há nove meses.

No entanto, outras derrotas também marcaram a torcida. Uma delas foi a eliminação para o Serra-ES, em 2019, quando o Leão perdeu por 1 a 0. Assim como o Porto Velho-RO, o Serra disputava a Série D do Brasileirão.

Outras derrotas marcantes ocorreram nos anos 2000, quando a primeira fase da Copa do Brasil tinha jogos de ida e volta. Pode-se citar as eliminações para o Palmas-TO (2004) e Central-PE (2008). Nas ocasiões, o Leão disputava as séries B e C, respectivamente.

Futuro

Eliminado da Copa do Brasil e sem a cota de R$ 945 mil, que receberia caso avançasse à segunda fase, o Remo vai focar nas disputas do Campeonato Paraense e da Copa Verde. No domingo (25), o Leão encara o Águia de Marabá, atual campeão estadual, às 17h, no Baenão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.