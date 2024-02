Apesar de eliminação na Copa do Brasil, Remo decide continuar com Ricardo Catalá

Ele fica! Após a eliminação do Remo na primeira fase da Copa do Brasil para o Porto Velho-RO, a diretoria azulina decidiu pela continuidade do técnico Ricardo Catalá no comando da equipe. A informação foi divulgada no final da tarde desta quarta-feira (21), após uma reunião entre dirigentes do clube e o treinador.

Segundo o clube, a definição pela permanência do treinador ocorreu em "consenso" por todos os presentes na reunião. O Leão completou o comunicado dizendo que na quinta-feira (22), durante a reapresentação do elenco, haverá uma conversa geral com os jogadores. Nesse momento, o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, assim como o executivo de futebol Sérgio Papellin, dão explicações à torcida sobre a decisão.

Detalhes

Em participação ao vivo na Rádio Liberal+ no início da noite desta quarta-feira (21), o colunista de O Liberal Abner Luiz deu detalhes da reunião que decidiu pela permanência de Catalá.

Segundo o jornalista, durante o encontro, a diretoria entendeu que demitir o treinador com pouco mais de um mês de trabalho não seria compatível com a visão de "profissionalismo" prometida pela nova gestão. Conforme a apuração, os dirigentes concordaram que é necessário mais tempo para desenvolver um trabalho.

Além disso, ainda de acordo com o colunista, o presidente Antônio Carlos Teixeira e executivo Sérgio Papellin avaliaram que a culpa do mau desempenho do Remo não era do Catalá. A dupla considerou que os treinos, palestras, preleções e estudos feitos pelo treinador eram bons. No entanto, chegou-se ao consenso que há a falta de comprometimento de alguns atletas.

Crise

O clima, que já não era bom entre o treinador e a torcida, ficou ainda mais complicado após queda precoce do Remo na primeira fase da Copa do Brasil para o modesto Porto Velho-RO. A paraense equipe repetiu erros defensivos, sofreu um gol aos 8 minutos do primeiro tempo e não conseguiu buscar ao menos o empate, que já garantiria a classificação e a cota de R$ 945 mil. A partida terminou 1 a 0 para o clube de Rondônia - estado que até então nunca havia tudo um representante na segunda fase da Copa do Brasil.

Atuações ruins

Catalá comandou o Remo em apenas seis partidas nesta temporada, mas vem com uma bagagem de 15 jogos no comando da equipe em 2023. Desde que chegou ao Leão, o treinador disputou 21 partidas, obteve nove vitórias, oito empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de R$ 55,55%.

Apesar dos números razoáveis, os maus desempenhos do Remo, sobretudo neste ano, foram alvo de críticas dos torcedores. Após vencer bem o Canaã na estreia do Parazão, por 5 a 0, o Leão empatou sem gols com o Paysandu em partida dominada pelo adversário. Na rodada seguinte, o Time de Periçá enfrentou outro clássico, desta vez contra a Tuna, quando saiu derrotado no Baenão.

Futuro

Sem a Copa do Brasil, o Remo deverá focar nas demais competições desta temporada: Parazão, Copa Verde e Série C. O próximo compromisso será no domingo (25), às 17h, pelo Estadual, quando o Leão encara o Águia de Marabá, pela sétima rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.