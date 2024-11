Remo encaminha contratação de atacante do Operário para a próxima temporada, diz jornalista

O Remo está próximo de fechar contrato com o atacante Maxwell, que defendeu o Operário-PR nesta temporada de 2024. As informações são do jornalista Lucas Rossafa, setorista do futebol de Campinas.

Conforme o jornalista, o clube azulino já tem um acordo verbal com o jogador para trazê-lo para defender o time na próxima temporada. Maxwell foi um dos destaques do Operário-PR na Série B do Campeonato Brasileiro, com sete gols marcados em 28 jogos.

Um dos gols foi marcado no duelo contra o Paysandu, na 32ª rodada da Segundona. Na ocasião, o atacante garantiu o empate para o Fantasma, e o jogo terminou empatado por 1 a 1.

Além disso, o atleta disputou o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil com o Fantasma. Ao todo, foram 45 partidas, 11 gols e uma assistência na temporada. Experiente, o jogador pode ser uma aposta do Leão Azul para ocupar o ataque azulino.

Na carreira, Maxwell tem passagens por clubes como a Chapecoense-SC, Náutico-PE, Guarani-SP, Sport-PE, Cuiabá-MT, CRB-AL, ABC-RN, Resende e também teve uma experiência no futebol europeu quando jogou no Kalmar FF, da Suécia. Na equipe sueca, o atacante fez 14 partidas e depois retornou ao Brasil.

O principal objetivo do Remo em 2025 é a Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube quer montar um elenco forte já no início dos compromissos, que terão início no Parazão, para criar ritmo e brigar na parte de cima da tabela da competição.

Recentemente, Rodrigo Santana disse que já havia uma contratação certa para o Leão Azul, mas não deu muitos detalhes sobre a nova peça. Até o momento, o Remo não anunciou nenhum jogador. A expectativa é que, com o fim da temporada, o clube consiga acertar os detalhes que faltavam e anuncie os atletas nas próximas semanas.

Assim, as expectativas acerca de quem vem para o time são muitas. O último nome ventilado foi o meia paraense Igor Henrique, que está no Vila Nova-GO. Além dele, o lateral-direito Marcelinho, de 26 anos, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe da Chapecoense-SC, e o atacante Alef Manga, que está no Coritiba-PR, são cotados para o Remo.