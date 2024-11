Remo inicia conversa com jogador paraense que atuou no Vila Nova-GO na Série B, diz jornalista

O Remo ainda não anunciou nenhum novo reforço para a temporada de 2025. Com o fim da Série B, a expectativa é de que o clube comece as contratações nas próximas semanas. Um dos nomes cogitados para chegar ao Leão Azul é o do meia paraense Igor Henrique, do Vila Nova. As informações são do colunista e jornalista de O Liberal, Carlos Ferreira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com as informações, o Remo já iniciou as conversas com o jogador, que tem 32 anos. Além de ser paraense, o meia tem outra relação com o clube azulino. Igor Henrique já trabalhou com o executivo de futebol da equipe, Sérgio Pepelim, no Fortaleza, em 2018.

Igor atuou pelo Vila Nova durante a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador fez 24 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. Esta foi a segunda passagem do meia pelo Colorado. Em 2023, o atleta jogou no Vila e disputou 28 partidas, marcando sete gols. Nesta temporada, o meia paraense também jogou pelo EC Águia Santa-SP.

O atleta é natural de Castanhal, no nordeste do Pará. Igor tem bastante rodagem no futebol brasileiro, principalmente em São Paulo, onde atuou em boa parte de sua carreira. O jogador passou pelo XV de Jaú-SP, depois teve passagens pelo Barretos-SP, Mirassol-SP, Ituano-SP, Atlético-GO, Ponte Preta-SP, Fortaleza-SP, Guarani-SP, Tombense, até ir para o Águia Santa-SP e, posteriormente, para o Vila Nova-GO.

A torcida azulina vive na expectativa para os anúncios das novas contratações do clube. Até o momento, o time só anunciou renovações de atletas. Mas, com o fim da Série B, a equipe deve fechar, de fato, os contratos para apresentar os jogadores.

Além de Igor Henrique, outros nomes já foram ventilados no Leão Azul, como o lateral-direito Marcelinho, de 26 anos, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe da Chapecoense-SC, e o atacante Alef Manga, que está no Coritiba-PR.